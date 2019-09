Iglesias comunicarà al Rei la seva abstenció si no hi ha acord amb el PSOE

El líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, ha anunciat aquest divendres que comunicarà al Rei la seva intenció d'abstenir-se en una investidura de Pedro Sánchez si la seva formació no arriba a un acord amb el PSOE.









"Ens abstindrem, que és el mateix que vam fer en les dues votacions d'investidura, era una manera d'estendre la mà a Sánchez", ha assegurat Iglesias en una entrevista a La Sexta.





El secretari general de Podem ha assenyalat que en la ronda de contactes li traslladarà al Rei que "ha de fer entendre als candidats", i en particular a Pedro Sánchez, que la coalició "és la via per a donar estabilitat al sistema" i que no s'ha d'anar a una repetició electoral.





Iglesias ha afegit que la institució monàrquica ha de "assumir" davant el bloqueig polític el seu paper de "mediació i d'arbitratge" i traslladar als candidats que davant l'absència d'una majoria absoluta, la coalició és el "natural". "Amb els números parlamentaris és coalició o coalició", ha asseverat.





Així mateix, ha indicat que a ningú li ho han posat tan fàcil per a ser president del Govern, com ell ha fet amb Pedro Sánchez.





Per part seva, la portaveu adjunta d'Unides Podem en el Congrés, Ione Belarra, ha demanat aquest divendres al PSOE que estudiï amb més detalli la proposta que va traslladar aquest dijous a la tarda Pablo Iglesias a Pedro Sánchez i els ha retret que aquest últim moviment no mereix la resposta ràpida que va rebre.





"Mereix un estudi més detallat i no una resposta en tot just uns segons. No és seriós en una negociació de Govern, li demano al PSOE que estudiï la proposta perquè som a temps d'una negociació i és la sortida mes estable i realista per a fer front als reptes de feminisme i ecologisme del país", ha apuntat en declaracions als mitjans durant la seva participació en unes jornades en el Congrés.





Belarra es referia així a la proposta que va llançar Iglesias, en la qual proposava una coalició que després de l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat fos revisada per Sánchez. Afegien que si llavors no estava satisfet amb el cogobierno, Unides Podem abandonaria el Consell de Ministres i permetria estabilitat parlamentària