Caixabank i Obra Social 'la Caixa' creen un pla d'ajudes per a afectats per les inundacions

CaixaBank i l'Obra Social 'La Caixa' han aprovat un pla d'ajudes que inclou línies de finançament especial destinades a donar suport a tots els veïns, comerços i empreses que han resultat damnificats per les inundacions i fortes pluges registrades a la Comunitat Valenciana per la Depressió Aïllada en Nivells Alts de l'Atmosfera (DANA).









Els directius de CaixaBank a la zona han mantenint diferents trobades amb representants de les administracions públiques i institucions per donar resposta als afectats, detalla l'entitat financera en un comunicat.





La companyia ha habilitat diverses línies de finançament que es destinaran, entre altres fins, a anticipar el cobrament de les indemnitzacions de les companyies asseguradores, de manera que els afectats puguin recuperar com més aviat els seus béns danyats.





Per la seva banda, l'Obra Social 'La Caixa' destinarà una aportació econòmica de 100.000 euros en suport a les persones damnificades per les inundacions. Aquests ajuts es van a gestionar d'acord amb les prioritats i necessitats establertes per entitats socials i organismes públics de cada població i estaran destinades, especialment, a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels afectats.





També s'habilitarà un compte solidari per recollir donatius a favor dels damnificats. A totes aquestes línies d'ajut podran accedir els afectats a qualsevol oficina de la xarxa de CaixaBank de la Comunitat Valenciana.





CaixaBank també ha aprovat una línia de finançament especial destinada a donar suport a tots els agricultors valencians i empreses agroalimentàries que han resultat damnificats per les inclemències del temps durant les últimes hores.





Els titulars de les explotacions afectades també podran accedir a la bestreta del pagament del sinistre d'Agroseguro que els pugui correspondre o a qualsevol altre ajut que s'estableixi en pròximes dates.