Felipe González adverteix: encara que hi hagués Govern, no seria estable

L'expresident del Govern espanyol Felipe González ha apuntat aquest divendres que "encara" té "esperança" en què no hi hagi una noves eleccions, però ha afegit que no la té respecte al fet que hi hagi estabilitat governamental "en els pròxims anys".





Segons l'expresident, l'estabilitat és necessària, entre altres coses, per fer les reformes "del futur que tenim al darrere i que no hem encarat", ha subratllat.









González també ha apuntat que és "obvi" que el país necessita "uns pressupostos ja" perquè encara que "alguns" diguin que "es pot fer el que es vulgui sense pressupostos", això "no és veritat", ha asseverat. "A més no hauria de ser veritat, un no pot prendre decisions estant en funcions que condicionin de veritat el que els ciutadans si anem a eleccions decidiran fer", ha prosseguit.





Així mateix, l'expresident ha subratllat que el que li "preocupa" és que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), RTVE, i "no es com més institucions" estan "caducades" de manera que la "crisi comença a tenir una dimensió institucional", ha indicat.





Referent a això, González ha assegurat que a ell que li ha "tocat governar molts anys" i que ha fet "l'esforç de pensar en els interessos generals" i "sempre més que en els del seu partit" i "en els personals", té "un cert grau de preocupació".





"La meva preocupació és seriosa però no és una preocupació aguda, encara no ens ha caigut un Johnson o Trump però està a punt de caure", ha ironitzat.





"REFLEXIONAR LES CONSEQÜÈNCIES"





De la mateixa manera, Felipe González ha qüestionat que "com és possible que es puguin prendre decisions tan importants com les que es prenen sense dedicar-li temps a pensar, a reflexionar les conseqüències de les decisions que prens".





En aquest sentit, ha assenyalat que els responsables polítics "si fan un pas" han de "pensar en els deu següents perquè les conseqüències també les han d'assumir", i "si anem o no anem a eleccions, la responsabilitat és d'ells, no del que vota, no del ciutadà", ha afegit.





"Si un es presenta a unes eleccions dóna un resultat, però no serveix, va una altra vegada i va una altra vegada, en alguna mesura o de debò se li està dient als ciutadans torni a votar fins que encerti... no sembla raonable", ha etzibat.





"CERCLE VICIÓS"





Així, González ha evidenciat que el moment actual és "complicat" i ha confessat que porta "tres o quatre mesos escapant de les tertúlies i els debats" perquè "és exactament el mateix i sempre en els mateixos termes que el que es deia fa dos mesos "pel que ha considerat que el país es troba en" una espècie de cercle viciós".





González ha indicat que hi haurà una ronda de consultes la setmana que ve d'acord amb la Constitució, en la qual també es determinen les competències de l'Executiu i les seves funcions pel que ha manifestat que li agradaria que "els negociadors si negocien, siguin els que siguin i sigui quin sigui el resultat aquesta part es la sàpiguen bé".





"Perquè si un no sap el paper del president del Govern, si un no sap que les decisions les pren el Consell de Ministres, si un no sap això, no sap res", ha ressaltat alhora que ha afegit que "si algú creu que pot tenir el Ministeri de Treball o el de Sanitat amb plenes competències per decidir, no sap del que està parlant".





González s'ha pronunciat així durant la conferència inaugural que ha ofert en el curs internacional d'estiu-tardor de la Universitat d'Extremadura (UEx) 'Iberoamèrica i la Constitució de 1812, que se celebra a Cabeza del Buey (Badajoz).