Torrent i Aragonès entre els candidats d'ERC davant unes futures eleccions

Esquerra Republicana de Catalunya vol renovar les seves cares i renovar els càrrecs que ocupen la direcció del partit aquest diumenge 15 de setembre i hi ha dues cares visibles que poden convertir-se en els homes forts d'Oriol Junqueras i fins i tot en els futurs candidats a la Generalitat: Roger Torrent i Pere Aragonès. És clar que no es descarten altres noms com Marta Vilalta, Sergi Sebrià o Isaac Peraire.









Del que no hi ha dubte és que Oriol Junqueras seguirà sent el líder dels republicans malgrat trobar-se en aquests moments en presó provisional. Però com ERC dóna per fet que el seu líder va ser condemnat pel Suprem, necessiten dues cares reconeixibles per dirigir el partit en llibertat i, de moment, els noms més forts del partit són Torrent i Aragonès.





L'actual president del Parlament de Catalunya ha anat guanyant popularitat des que s'estrenés en el càrrec. Ha marcat pérfil propi enfront de Junts per Catalunya en els moments en què semblava que aquest partit els guanyava terreny i ha semblat atraure un votant més jove. L'inconvenient que li troben alguns és que precisament per aquesta fermesa que va demostrar a l'hora de no permetre que Puigdemont tornés a ser proposat com a president de la Generalitat després de les eleccions del 27-D, Torrent s'ha guanyat la desconfiança de JxCat i pot ser un inconvenient a l'hora de governar en coalició.





Aragonès, sens dubte, sembla l'aposta més clara. És conegut, s'ha convertit en el vicepresident de la Generalitat després de la fugida de Marta Rovira a Suïssa, i és una veu experimentada en un càrrec públic que ja ha redactat els pressupostos. Malgrat que és conegut, Aragonés no s'ha desmarcat molt dels dictats de Junquera i sembla, doncs, que seria el més ferm candidat a ser la seva mà dreta.





La resta de noms que sonen són el diputat al Parlament de Catalunya, Sergi Sebrià, o l'alcalde del Prat de Lluçanès, Isaac Peraire, que en els últims mesos han estat més visibles i e han mostrat més bel·ligerants contra l'Estat. Una altra de les veus que sonen és la de Marta Vilalta a substitució d'Aragonés ja que aquest ocupa la vicepresidència del Govern.





Tot i això, des d'Esquerra recorden que no estan fent travesses per a qui serà el nou president de la Generalitat sinó triant a la seva adreça. És clar que la imminent sentència del judici de l'procès pot canviar les coses.