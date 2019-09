Esquerra admet contactes amb el PSOE

El diputat d'ERC Gabriel Rufián ha reconegut aquest divendres a Eivissa que hi ha hagut "diàleg" amb el PSOE, i ha assenyalat que "és molt important que dos partits que representen tantes coses parlin".





"L'anormal era el que passava abans, que no parlava ningú i es vanagloriaven d'això", ha dit, tot afegint que "les fílies i fòbies personals no han de condemnar a milers de persones a tornar a votar".









"La política, la paraula, ha de guanyar a l'odi", ha dit, recordant que aposten pel diàleg, "i el PSOE a la seva manera també", perquè estan "condemnats a parlar, a fer política, perquè si no què, quin és l'alternativa ".





El portaveu al Congrés d'ERC ha afegit, en relació a la situació política actual, que no es pot descartar un pacte de govern "perquè mentre hi hagi un últim minut s'ha d'intentar".





Sobre un possible pacte de la dreta, ha dit que "és un risc" existent, en cas de nous comicis. Així mateix, ha considerat que l'adversari en unes noves eleccions seria l'abstenció.





Sobre el paper del Rei Felipe VI com a mediador en les negociacions, Rufián ha declarat que "és molt generós dir que el Rei fa una mediació, encara que constitucionalment té aquest encàrrec". "Segurament serà un votant acèrrim de VOX i no està fent massa cosa", ha dit.





Rufián ha recordat el "discurs miserable" de Felip VI ofert després de l'1-O "on legitimava la violència". Per a ERC, "no és un interlocutor vàlid i no esperem res del Rei".

Sobre la participació en els actes de la Diada de Catalunya, el diputat ha declarat que valorar el nombre de participants és un tema "sempieterno" i sobre les manifestacions "algú sempre acaba parlant de punxada", restant-li importància a l'comentat descens de participants.





VISITA A EIVISSA





Rufián ha viatjat a les Pitiüses per participar en la presentació de diversos llibres, entre ells l'escrit a la presó per Oriol Junqueras.





El diputat ha recordat que van regalar a Pedro Sánchez i Pablo Iglesias el llibre infantil de Junqueras "perquè siguin conscients d'hi ha coses molt més importants que una cadira, un ministeri o un veto".

