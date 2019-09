Rufián vincula el vot d'ERC en una investidura a un pacte entre PSOE i Podem

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha titllat de "nefast" la negació del referèndum d'autodeterminació català en l'última proposta de programa de govern presentada pel PSOE, però ha deixat anar que la seva sola existència no impediria que els republicans avalessin una hipotètica investidura de Pere Sánchez si aquest es garanteix abans els suports de Unides Podem.









En una roda de premsa després de reunir-se a la cambra baixa amb el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, i la número dos del partit, Adriana Lastra, Rufián ha dit que en el seu partit haurien de parlar sobre el sentit de la seva vot si hi hagués una nova investidura, però ha apuntat que si la formació de govern depengués exclusivament de l'abstenció d'ERC, llavors "per ERC no serà" que s'impedeixi la formació de govern.





"Ens mantenim com al juliol", ha dit Rufián. En aquella primera investidura, ERC va mantenir que el seu vot no anava a bloquejar la investidura de Pere Sánchez, i fins i tot va passar del vot en contra a l'abstenció en la segona votació.





NO VOLEN REPETIR ELECCIONS





Rufián ha estat clar a l'hora d'afirmar que la seva formació política no vol que es repeteixin les eleccions. "No volem donar-li una segona oportunitat a la dreta", ha sentenciat, abans d'advertir que seria "nociu" per a la democràcia que polítics de Vox, Ciutadans o del PP arribessin a ser ministres.





"Cap demòcrata vol que el feixisme, que la dreta més reaccionària arribi a governar. No volem que Abascal sigui ministre de Defensa, que Acostades sigui ministra d'Interior, que Marcos de Quinto sigui ministre d'Economia i Toni Cantó de Cultura", ha assenyalat .





A ERC estan convençuts que una repetició dels comicis penalitzaria a tots els partits perquè "la gent", els va a ficar a tots "al mateix sac". "Qui cregui que no és perquè porta massa temps en un despatx amb un savi de la demoscòpia. I els savis de la demoscòpia s'han equivocat tota la vida", ha advertit en al·lusió a Sánchez i el seu cap de gabinet, Iván Redondo.





Per això a ERC són partidaris que se celebri un nou debat d'investidura i ha criticat el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, per sentir-se "humiliat perquè no li donen un Ministeri", quan el president d'ERC, Oriol Junqueras, roman en presó preventiva pel seu paper en el 'Procés' i tot i així està disposat a obrir la porta a la política i el diàleg.





"Si nosaltres estem donant una oportunitat a la paraula i la política, la pregunta és per què ells (Unides Podem) no", ha subratllat.





Rufià ha qualificat de "negligent" que Iglesias i Sánchez portin un mes sense parlar i ha justificat la posició del seu partit, de no bloquejar la investidura de Sánchez, en què els ciutadans el 28 d'abril van demanar "diàleg".





CATALUNYA SEGONS BORRELL





El portaveu dels republicans no ha amagat el malestar de la seva formació per la menció expressa en el document del PSOE que no és possible celebrar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. "S'ho podrien haver estalviat", és "bastant reaccionari" i sembla escrit per Josep Borrell o Irene Lozano, ha denunciat.





També és "erroni", sosté, que el PSOE defineixi com "crisi de convivència" el conflicte amb l'independentisme a Catalunya perquè una crisi de convivència és al seu judici els desnonaments.





"Que la gent vulgui decidir el seu estatus polític no hauria de ser un problema i així ho hem transmès", ha explicat, abans de precisar que defensar el diàleg amb el PSOE no equival que ERC renunciï als seus principis.





Ha admès que el paquet de mesures socials que conté l'oferta de programa que el PSOE ha fet a Podem a ERC li "sona bé". "A nivell nacional o del conflicte amb Catalunya, ens sona malament, nefast", ha abundat.