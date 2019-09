Troben a una nova persona morta, víctima del temporal

Un home ha estat trobat mort en una pedania de la localitat alacantina d'Oriola (Alacant), una de les zones més afectades per la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA).





Es tracta de la sisena víctima mortal a Espanya a causa del temporal de pluges i la segona a la Comunitat Valenciana, després el veí de 58 anys de Redován trobat mort ahir divendres a la zona coneguda com la Mare de Déu del Remei d'Oriola.













El cadàver d'aquesta nova víctima ha estat localitzat per la Guàrdia Civil i el Comandament d'Operacions Especials (MOE) i ha calgut la participació de bussos i un helicòpter, han detallat des de la Benemèrita.





De fet, el temporal segueix actiu i l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha advertit que la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA) que ha estat afectant Espanya aquests dies, especialment a l'àrea mediterrània, se situa aquest dissabte a l'interior de la meitat oest peninsular i es mantindrà pràcticament estacionària en els dos pròxims dies, encara que amb tendència a afeblir-se lentament, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).





A causa del desplaçament de la DANA a l'oest en les últimes hores, hi haurà una tendència a la millora en l'àrea mediterrània. Tot i que es manté certa probabilitat de xàfecs localment fortes durant el dissabte en aquesta zona, aniran disminuint en intensitat i extensió.

Les precipitacions més intenses afectaran àmplies zones de l'interior amb xàfecs i tempestes localment fortes, sent més probables durant el dissabte a l'interior de la meitat sud i zona centre, estenent l'interior de la meitat nord durant el diumenge, alhora que aniran disminuint pel sud, mantenint-se en la zona centre.





L'Aemet ha destacat que petits canvis en l'evolució de la DANA i en el règim de vents a nivells baixos fan que hi hagi certa incertesa en la distribució i intensitat de les precipitacions.





En els dies següents es mantindrà la inestabilitat, que donarà lloc a xàfecs i tempestes en àrees de l'interior peninsular, sobretot a la meitat nord i zona centre associades a l'escalfament diürn, però en principi s'espera que no arribin a la intensitat que s'espera per el dissabte i diumenge.





VISITA DEL PRESIDENT





El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha aterrat a Oriola (Alacant), un dels punts més afectats per les pluges d'aquesta Depressió Aïllada en Nivells Alts, després d'haver sobrevolat la zona amb un helicòpter d'Emergències.





Sánchez s'ha desplaçat a la localitat alacantina acompanyat pel ministre de Foment, José Luis Ábalos, i el d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ja va visitar la zona aquest divendres.

El president en funcions ha sobrevolat la zona afectada per les pluges torrencials i posteriorment es traslladarà a Múrcia, on aquest temporal també ha causat grans danys.





MÉS DE 7.000 TRUCADES EN UNA NIT





El servei d'emergències 112 ha rebut durant aquest divendres un total de 7.119 trucades exclusivament per l'episodi de gota freda o DANA, de les quals 5.230 han estat gestionades, segons ha informat el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana.

En aquest sentit, l'Aemet ha recordat que l'episodi de gota freda no ha finalitzat, ja que hi ha activats avisos grocs per pluges i tempestes.





Segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia, la Comunitat Valenciana continuarà afectada per les pluges aquest dissabte, i fins i tot es podrien produir precipitacions localment persistents al sud de València i el nord d'Alacant. No obstant això, el nivell d'alerta s'ha rebaixat a groc (risc), excepte en el sud d'Alacant, on ja s'ha desactivat l'alerta.

Durant la nit s'han produït pluges i tempestes de certa intensitat però poca durada. Segons Aemet, "es van a seguir formant tempestes disperses que tindran moviment ràpid, de manera que no tindran la mateixa adversitat i organització que aquelles que, com els de dies passats, van afectar al territori valencià".





El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana ha activat la situació 2 per inundacions a la comarca del Baix Segura, i manté la situació 1 en la resta de la província d'Alacant i les comarques de la Vall d'Albaida i la Costera , a València.

Segons ha informat el 112 en el seu compte de Twitter, es manté la preemergència per pluges i tempestes a les províncies d'Alacant, València i el sud de Castelló, així com per fenòmens costaners a tot el litoral d'Alacant i el litoral sud de València.