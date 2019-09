El Govern central es compromet a "recuperar i reconstruir" les zones afectades pel temporal

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dissabte a Los Alcázares (Múrcia), després desplaçar-se des Oriola (Alacant), que el Govern d'Espanya "ajudarà a recuperar i reconstruir les zones afectades", encara que ha assegurat que encara és molt aviat per avaluar tots els danys.





Sánchez, que ha estat acompanyat en la seva visita dels ministres en funcions d'Agricultura, Luis Planas, i Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat i destacat la "col·laboració institucional" després de comprovar de primera mà els efectes de la 'gota freda' en l'anomenada 'zona zero'.





En una crisi de Protecció Civil com la que hi ha hagut, ha explicat Sánchez, hi ha tres dimensions que no s'han d'oblidar. La primera d'elles la de prevenció, la que fa referència a la seguretat de les persones, per això ha demanat als ciutadans que estiguin molt pendents de les indicacions i avisos oficials.





La segona de les dimensions a què ha al·ludit el president és la de la resposta, i ha assegurat que "el Govern d'Espanya no escatimarà cap mitjà material o econòmic" per a la recuperació, "ho hem fet ja amb el desplegament de la UME", ha citat com a exemple.





Finalment, Sánchez s'ha referit a la part de la recuperació, després de parlar amb els presidents i alcaldes, i ha assenyalat que "els delegats del Govern ja estan en contacte amb l'Executiu per analitzar els danys produïts per la DANA", uns danys materials quantiosos i que són més important en sectors com el de l'agricultura i la ramaderia.





El president també ha mantingut una reunió amb els responsables de l'operatiu en el Lloc de Comandament Avançat, al Centre de Seguretat de Los Alcázares, una reunió a la qual ha assistit el president de la Comunitat Autònoma, Fernando López Miras, i el delegat del Govern, Francisco Jiménez, entre d'altres.





AJUDA DE L'EXÈRCIT





Per la seva banda, la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, ha destacat que és la primera vegada que davant d'una situació d'emergència, pels efectes de la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA), hi ha hagut un treball "tan absolutament conjunt" entre la Unitat Militar d'Emergències (UME), l'Exèrcit de Terra, l'Exèrcit de l'Aire i l'Armada.





"Davant d'una situació tan important com la que hem viscut, hi ha hagut aquest treball tan absolutament conjunt en el qual la UME, quan va pensar que no eren prou els seus efectius, necessitava als altres exèrcits", ha assenyalat Roures després de rebre per videoconferència l'actualització de les actuacions de les Forces Armades amb motiu de les inundacions, a la seu de la UME.





En aquest sentit, ha posat èmfasi que és "la primera vegada en la història" que es fa "aquest treball conjunt" entre les Forces Armades que, segons ha assegurat, "van a estar sobre el terreny fins a l'últim moment".





La ministra ha afirmat que "tot allò que es necessiti i depengui" de la UME i els tres exèrcits "aquí estaran" els més de 1.100 efectius militars que aquí en aquest moment sobre el terreny, amb tots els vehicles, "el temps que calgui, el temps que sigui necessari ".





"No anem a regatejar res amb l'eficàcia, amb la professionalitat amb què ho fan sempre les nostres Forces Armades", ha subratllat Robles, alhora que ha traslladat el seu "afecte i solidaritat en uns moments complicats i difícils" i ha agraït "profundament "a l'Exèrcit" la seva eficàcia, generositat, valor i solidaritat".





Així mateix, la ministra ha ressaltat que "ningú ha volgut cap tipus de protagonisme" i que "l'únic que han fet ha estat treballar per i per a la ciutadania". "Esperem que no ens trobem en una sitaución com la que hem viscut, però que tothom tingui la seguretat que allà on hi hagi una situació d'emergència, allà estaran les nostres forces armades", ha sentenciat.





Finalment, Robles ha anunciat que demà es desplaçarà a Oriola (Alacant) "per estar en contacte amb els ciutadans". "Som un país fort, que es supera quan hi ha adversitat i les nostres Forces Armades són l'exemple d'això", ha conclòs.