Malgrat que Pablo Casado va aconseguir la presidència del PP enfilat per les bases, no és el mateix guanyar un congrés que guanyar un partit. I el nou líder conservador ho està vivint en el seu dia a dia. El principal escull de Casado per refermar el seu lideratge entre els seus coreligionaris és la sensació de ruptura que des del principi ha presentat amb el projecte del seu antecessor, Mariano Rajoy.





El nou president s'ha envoltat d'un cercle d'afins que estan en sintonia amb ell a l'hora de rearmar ideològicament el partit, cosa que havia quedat en segon lloc en l'etapa anterior. Enfront de la gestió diària de l'economia, la batalla de les idees. Aquesta és la premissa que cisella la nova actuació de la direcció popular.









Però les contradiccions internes suscitades per aquest mateix debat ideològic no han trigat a manifestar-se. Les delegacions gallegues i basques s'han mostrat reticents a entrar en competició tant amb Ciutadans com amb Vox en qüestions com immigració, feminisme i nacionalisme. Aquestes demarcacions territorials del PP consideren que això els allunya del centre i erosiona les seves possibilitats de vot.





GALÍCIA I EUSKADI NO SEGUEIXEN A CASADO





Aquest mateix cap de setmana, aquesta actitud s'ha exemplificat amb el Congrés del Partit Popular Basc. En paraules d'Alfonso Alonso, líder de la formació a Euskadi, cada autonomia té les seves particularitats i el PP basc ha de marcar un "perfil propi" davant de les propostes que emanen de Gènova.





També Feijóo no acaba de veure amb bons ulls aquest gir dirigit per Casado. El baró gallec és l'únic que ostenta una majoria absoluta conservadora a tot Espanya i es permet criticar amb llibertat els moviments de la central --ha rebutjat recentment la proposta d'un 'Espanya Suma' que aglutinés a PP, Vox i Ciutadans--. Fins ara, Pablo Casado ha refusat entrar en polèmiques amb un dels seus principals actius en el partit, però les dissonàncies segueixen endavant i es té por que acabin en estridències.





Divendres passat es va produir un dels primers enfrontaments públics entre les dues famílies. Borja Sémper va carregar contra Cayetana Álvarez de Toledo, que havia criticat en una emissora de ràdio que considerava una deriva nacionalista dels seus col·legues bascos. Sémper va criticar la portaveu parlamentària per considerar que les seves paraules tenien un to classista i desconeixien la realitat del País Basc.





Casado va amb peus de plom. No vol que la sang arribi al riu en ple període preelectoral. Però és evident que a la llarga les dues postures s'han de debatre obertament en el partit, potser en un nou congrés, per elucidar si el PP vol prendre un nou rumb o bé seguir ancorat en les fórmules que l'equip de Rajoy va dissenyar durant les últimes legislatures.