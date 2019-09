El Barça aniquila el València amb un Ansu Fati desbordant (5-2)

El FC Barcelona va passar per sobre del València (5-2) en un partit rodó per als culers gràcies a l'exhibició del jove Ansu Fati, un nen de 16 anys que es va encarregar de resoldre l'envit en els deu primers minuts, secundat en la segona meitat per la fam i l'afany de Luis Suárez, autor d'un doblet que va matar al conjunt 'che'.





L'equip d'Ernesto Valverde no troba a faltar a Leo Messi quan juga al Nou Camp. L'absència de l'argentí no va impedir la millor versió d'un Barça que ha trobat una nova estrella amb edat juvenil: Ansu Fati. El emergent africà ha caigut dempeus. Aquest dissabte, gol i assistència per a rebre en massa l'aplaudiment del públic culer.





Una nova estrella truca a la porta del primer equip blaugrana, tant és així que Valverde s'ha saltat un graó amb Fati, que ha passat directament del juvenil al primer equip. El guineà va obrir el compte als dos minuts amb una rematada precís a passada de De Jong. El Camp Nou va embogir i el xaval va obrir els braços en senyal d'incredulitat.





La seva nit daurada no va acabar aquí, ja que Fati va regatejar i regatejar fins que va aconseguir una pilota sensacional per a De Jong. El del planter li va tornar el regal a l'holandès i va confirmar la seva notorietat en un Barça que deixava més que 'tocat' a un València sense arguments. La destitució de Marcelino a tres dies del partit no va ajudar a la seva preparació.





A la segona meitat, el Barça va ficar una marxa més per traduir el seu domini a l'electrònic i així ho va fer amb més presència d'Antoine Griezmann. L'ex matalasser es va carregar l'equip a l'esquena i va generar més perill a la frontal. Un xut seu, que no va atrapar Cillessen, va permetre a Piqué col·locar el 3-1 en una acció de murri.





A partir d'aquí, i amb la presència de Luis Suárez per Ansu Fati, el partit va morir pels visitants. El davanter uruguaià es va inventar el quart amb un xut previ intent exquisit, i va marcar el cinquè amb un xut amb la dreta ajustat a vuit minuts per al final. La golejada era un fet per al Barça, el València només volia que acabés el partit.