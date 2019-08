El FC Barcelona va enterrar les seves penes gràcies a Antoine Griezmann per golejar el Betis (5-2) en un partit que va fer oblidar la punxada de l'estrena i l'absència de Messi, Luis Suárez i Dembélé, deixant tota la responsabilitat al nou noi de l'oficina , que va viure la seva primera gran nit com a jugador culer.









Griezmann va ser el millor aquest diumenge. Va marcar un doblet, va assistir a un gol, ho va intentar de totes les maneres i va generar perill des del començament. A sobre de Valverde, el jugador que va modelar Simeone en l'últim lustre és tot un regal en el replegament, fins i tot ocupant els metres finals de l'interminable Camp Nou.





No obstant això, el partit va començar amb ensurt per als barcelonistes després que Nabil Fekir es presentés al futbol espanyol amb un gol de bandera. El davanter francès va recollir un gran enviament de Loren i va creuar el cuir davant la sortida de Ter Stegen. El 0-1 va ressuscitar els fantasmes per a un Barça que les seves dubtes van sortir a la superfície en aquest tram de partit.





Abans del gol, Griezmann havia avisat Dani Martín amb dos llançaments amb picant i, després del picada sevillà, va arribar carrusel d'ocasions en botes de Rafinha o fins i tot De Jong, que la va tenir al cor de l'àrea. L'holandès va ser de més a menys i la seva actuació només va poder ser entelada pel sensacional partit de Busquets.





El migcampista català, que portava molt de temps sense quallar un partit així, va generar el ressorgiment del Barça amb recuperacions fonamentals a la zona de construcció. Una d'elles va arribar als peus de Sergi Roberto i aquest la hi va lliurar a Griezmann amb una passada deliciós per sobre de la defensa verd-i-blanca.





El 1-1 abans del descans va calmar els ànims en el cós culer i en la segona part va acabar de deslligar-tota la tempesta. Griezmann va posar en avantatge als seus amb un xut amb l'esquerra increïble. L'ex de l'Atlètic va emular a Lebron James en la seva celebració i, com si jugués a la NBA, va obrir els braços al vent entre un grapat de confeti.





En aquests deu minuts va arribar la condemna de l'equip de Rubi. Primer a botes del jove Carles Pérez, que va marcar un gol que mai oblidarà, i després va ser el torn de Jordi Alba. L'internacional espanyol va ficar la capdavantera en una de les seves habituals internades i va matar a un Betis que es va quedar només va agafar aire amb un xut 'pota negra' de Loren.





L'obús es va ficar per l'escaire, però no va canviar la cara dels andalusos. Quan va arribar el seu segon gol, el Barça ja havia ficat el cinquè en una jugada amb segell propi que va culminar Vidal a passada de Griezmann. El francès va posar la guinda a la seva actuació i el xilè la va portar al cargol. Un gol que va fer les delícies de la grada blaugrana.





DEBUT D'ANSU FATI





El quart d'hora final va deixar el debut del jove Ansu Fati, un futbolista de 16 anys que va desprendre gestos de qualitat i va estar a punt de marcar en una pilota creuat. La jove promesa del Barça, que entrena a les ordres de Víctor Valdés al juvenil, va cridar l'atenció i no va perdre una sola pilota. Al jove no li va tremolar el pols, l'escenari era immillorable i va saber aprofitar-allò més bé.





El marcador no es va moure i el FC Barcelona va celebrar amb goig un triomf necessari. Els tres punts, sumats a la derrota del Reial Madrid aquest dissabte, saben encara millor a Can Barça i fiquen a San Mamés en el bagul dels records. L'equip d'Ernesto Valverde aixeca el vol i això que -aquest diumenge- van jugar sense Messi.