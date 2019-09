Renault ha anunciat als sindicats la seva intenció de suprimir un torn en cadascuna de les seves factories a Espanya, situades a Valladolid, Palència i Sevilla, i ha convocat els representants dels treballadors a una reunió del Comitè Intercentres el proper 18 de setembre.









L'empresa del rombe ha fet aquesta comunicació als sindicats precisament quan aquesta setmana ha presentat a Frankfurt el nou model de Captur, que es fabricarà a Valladolid, segons la informació publicada per El Mundo-Diario de Valladolid.





En concret, segons la informació que ha transmès l'empresa als sindicats, la qual es concretarà en el Comitè Intercentres, la previsió és eliminar el 14 d'octubre un torn de muntatge del motor de gasolina MM14 a Valladolid; el 2 de novembre un altre a la línia de muntatge 'J' de Sevilla; i, finalment, el 2 de desembre, mig torn de nit a la fàbrica de Palència que afecta les línies concatenades de la factoria de Valladolid.





En aquests tres torns treballen "aproximadament" 650 empleats, uns 500 a Palència i al voltant de 70 en cadascuna dels dos torns de Valladolid i Sevilla que podrien suprimir-se, segons han informat fonts sindicals.





Les raons donades per la multinacional del rombe és la baixada de l'activitat, encara que els detalls es coneixeran en el Comitè Intercentres del dia 18, quan també s'ha convocat Comitè d'Empresa a Valladolid, mentre que el de Sevilla serà previsiblement el dia 23 de setembre.





"MALES NOTÍCIES" I "CIRC"





Després de conèixer la informació proporcionada per l'empresa, la responsable de la secretària general de la secció sindical d'UGT a Renault, Laura de l'Ésser, ha "lamentat" les males notícies perquè tindran impacte per a l'ocupació, tot i que encara estigui sense quantificar el seu abast, i tindrà un impacte tant en els treballadors de l'empresa del rombe com en els de les empreses auxiliars.





No obstant, ha apuntat que caldrà esperar als òrgans corresponents per a demanar les dades concretes de les mesures que proposa l'empresa i aclarir els "dubtes".





Per la seva banda, la coordinadora general de Treballadors Units, Miryam Largo, creu que el que planteja l'empresa són "moviments típics" i "política de la por" que solen produir-se abans de la negociació del proper pla industrial, que s'haurà d'iniciar el proper any.





En aquest sentit, ha assegurat que és una "cuina" que es programa perquè la gent tingui "por", un "circ" i uns "malabars" en què els treballadors són els "pallassos i les titelles" que finalment resulten perjudicats i ha incidit en els "milions" que rep Renault a condició de crear ocupació estable sense complir aquesta finalitat.