Tenir una infància feliç redueix el risc de malalties mentals en l'edat adulta

Les persones que tenen una infància feliç, basada en relacions afectuoses i afectuoses amb la família i els amics, tenen un menor risc de patir depressió i malalties mentals en l'edat adulta i, a més, solen tenir relacions més saludables, segons un nou estudi realitzat per investigadors de l'Escola de Salut Pública Johns Hopkins Bloomberg (Estats Units) i que ha estat publicat a la revista 'JAMA Pediatrics'.









Des de fa molts anys se sap que les experiències adverses durant la infància, com els abusos, violència o els conflictes familiars, poden tenir un impacte negatiu per a tota la vida, si bé els motius pels quals això succeeix encara són desconeguts, ja que unes persones superen aquestes adversitats i altres no.





Davant d'aquest escenari, els investigadors van analitzar els efectes que tenien les experiències positives en la infància de 6.000 persones a les quals se'ls va preguntar si podien parlar dels seus sentiments amb la seva família, si se sentien recolzats pels seus familiars en moments difícils, si havien participat en tradicions familiars, si s'havien sentit integrats a l'escola i pels seus amics, si algun adult que no fos els seus pares s'havia interessat per la seva vida i si es van sentir protegits per un major.





Els investigadors van dissenyar, van provar i van usar una nova mesura d'experiències positives en la infància que va mostrar una relació dosi-resposta entre la quantitat d'experiències positives que van informar els adults i la seva salut mental i relacional.





L'enquesta també va qualificar les experiències infantils adverses dels enquestats i va incloure preguntes sobre la salut mental com, per exemple, els diagnòstics de depressió i els dies en què havien patit problemes mentals. A més, es va preguntar amb quina freqüència van obtenir el suport social i emocional que necessitaven (suport social i emocional informat per un adult).





D'aquesta manera, els experts van comprovar que aquells que havien tingut sis a set experiències positives en la infància, les probabilitats de tenir depressió, o de tenir 14 o més dies de mala salut mental, van ser un 72 per cent més baixes que per als que informat no haver tingut, o com a molt dos, experiències positives en la infància.





Fins i tot per aquells que van informar de tres a cinc experiències positives en la infància, les probabilitats de depressió o mala salut mental van ser un 50 per cent més baixes. Aquestes associacions es van mantenir fins i tot quan els enquestats van informar múltiples experiències adverses de la infància.





"Aquest estudi ofereix la possibilitat esperançadora que nens i adults puguin prosperar malgrat l'acumulació d'experiències negatives de la infància. Les persones creuen que eliminar l'adversitat automàticament dóna com a resultat bons resultats de salut, però moltes que van dir haver tingut menys problemes en la infància van tenir pitjors resultats de salut mental i relacional si no van informar també haver tingut experiències positives en la infància", han conclòs.