Només tres dones estan al capdavant de les 20 gestores amb més pes a Espanya, que acumulen un 60% del patrimoni gestionat en fons d'inversió i fons de pensions, segons les últimes dades d'Inverco.





Carmen Gimeno, presidenta no executiva de Caixabank AM i directora general adjunta de VidaCaixa; Rocío Eguiraun, directora de Bankia AM; i Marta Marín, consellera delegada de la filial ibèrica de Amundi AM, són les úniques tres dones en primera línia en les principals firmes per volum en gestió d'actius.





Les professionals del sector de la gestió d'actius no consideren que hi hagi un 'sostre de vidre', tot i que segons aquestes dades les dones només tinguin un 15% de representació en aquest nivell. "Es tracta d'una cosa conjuntural i que no es deu a l'existència de barreres o un 'sostre de vidre' insalvable pel fet de ser dona", ha afirmat Eguiraun.





"Encara que els números no són tan equitatius com ens agradaria, en la gestió d'actius no estem tan malament, s'han fet avenços i, per descomptat, cal seguir treballant", ha valorat Gimeno, en què ha apostat pel foment de la diversitat "més enllà del gènere".





"Com a reflex de la nostra cultura, a les dones no se'ns exigeix triomfar en l'aspecte professional, sinó que compaginem la nostra feina amb la cura de la família. Això que passa a la societat, va escalant i es manifesta en la presència femenina en les companyies", ha criticat Gimeno.





En la gestora líder en patrimoni gestionat en fons d'inversió i pensions Caixabank AM, el talent femení es té "molt en compte": la meitat dels empleats són dones i més, el 40% de l'equip de direcció és femení i també el 40 % de l'equip de gestió de fons. En el seu consell d'administració hi ha cinc homes i dues dones.





En el cas de Bankia Fons, tres dels cinc membres del consell d'administració són dones. "Vull creure que a hores d'ara hi ha una gran sensibilització sobre la diversitat de gènere i els avantatges que aquestes polítiques tenen per a les empreses", ha valorat Eguiraun.





En totes les àrees de les gestores de fons hi ha equips diversos en gènere, si bé, en la gestió de renda fixa han estat més representades les dones, segons Eguiraun. "En el nostre cas així ha estat, sense que hagi existit cap directriu sobre això", ha afegit.





SENSE QUOTES DE GÈNERE





"Les dones han d'estar en el radar, no descartar-sinó promoure-les i donar una empenta, però sense que sigui un tema radical de manera que qualsevol posició sigui coberta per una dona, perquè això no és realista i no és bo tampoc per a les dones", ha assenyalat la directiva de CaixaBank AM.





En aquest sentit, Caixabank no compta amb una política de quotes, però sí que tenen un "objectiu estratègic" centrat en la diversitat, que es materialitza en línies de treball i en augmentar les possibilitats de desenvolupament professional de forma justa i equilibrant les oportunitats de tots.





'MENTORING' FEMENÍ





"L'important és que promogui una igualtat de formació i que es concedeixin possibilitats, alhora que es va creant un ecosistema favorable, de manera que en els processos de selecció es tingui en compte una entrada diversa i es desenvolupi a les persones en el ambient de meritocràcia", ha explicat la directiva de la gestora de Caixabank.





Ens els projectes que la gestora està desenvolupant en aquesta direcció, Gimeno ha destacat el 'mentoring femení'. Aquest consisteix a posar en contacte a directius i directives amb dones amb potencial en l'organització i es produeix un acompanyament que és "molt enriquidor".





"És una xarxa de suport que ajuda a superar alguna barrera que es pugui posar i posa reptes més ambiciosos. Jo he col·laborat en diverses ocasions i el recomano com a experiència en qualsevol empresa", ha aconsellat la directiva de Caixabank AM.





DONES EMPRENEDORES A LA GESTIÓ





Entre les gestores 'boutique' espanyoles, la primera línia directiva també està predominat per una direcció majoritàriament masculina, excepte honroses excepcions. És el cas de Magallanes Value Investors, confundada Iván Martín, president; Blanca Hernández, consellera delegada; i Mónica Delclaux, directora financera.





"No considerem que hi hagi un sostre de vidre. I si ho hagués hagut, està trencat o trencant-se", han asseverat Hernández i Delclaux, que ocupen llocs de màxima responsabilitat en la gestora. "Aquests projectes cal fer-los amb moltes ganes i molt sentit comú, i a les dones ens sobren", han destacat les cofundadores.





Les directives de la 'boutique' de gestió espanyola, on el 60% dels empleats són dones, asseguren que la seva estratègia "sempre serà impulsar el talent sense gènere". "El fet que siguem dones ajuda a no tenir por ni prejudicis a l'hora de contractar dones", han postil·lat. "Casualment hem trobat més dones, potser per ser nosaltres dones i perquè portem més de 20 anys en la indústria", han sostingut les directives, que no han buscat dones "específicament" per a llocs concrets.