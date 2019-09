El Rei obre ronda de partits per sondejar la investidura de Sánchez

El Rei obre aquest dilluns una nova ronda de consultes amb representants dels partits per sondejar-los sobre la seva posició davant d'un hipotètic nou debat d'investidura.









Els representants polítics que s'entrevisten amb el cap de l'Estat seran els mateixos als quals va rebre els passats 5 i 6 de juny, a les primeres consultes que va convocar després de les eleccions generals del 28 d'abril. Com llavors, han declinat assistir els portaveus d'ERC i d'EH Bildu.





Després d'aquelles reunions, el Rei va encarregar a Sánchez que intentés formar Govern. El líder socialista es va presentar a la investidura amb l'únic suport amarrat del diputat del PRC, de manera que la seva candidatura va decaure. Després del seu fracàs, a finals de juliol, el cap de l'Estat va anunciar que donaria temps als partits abans de convocar-una altra vegada i al final ha optat per donar-los tot el marge possible.





De fet, es veurà de nou amb ells només a una setmana que expiri el termini fixat en la Constitució per a la convocatòria de nous comicis si no s'aconsegueix investir un president. La data límit és el 23 de setembre. Si aleshores no hi ha hagut una investidura fructífera, les Corts es dissoldran de forma automàtica i hi haurà noves eleccions el 10 de novembre.





Els representants polítics desfilen per Sarsuela de menys a més, en funció de la representació que tenen a la Cambra. El Rei ha reservat 45 minuts per parlar amb cada un d'ells i rebrà vuit portaveus dilluns ja els set restants dimarts.





El que primer veu el Monarca, a les deu del matí, és el diputat del PRC que, gairebé tres mesos i mig després d'estrenar-se en aquestes arts, torna a Palau per renovar davant el cap de l'Estat el seu suport a Sánchez.





Les 10.45 és el torn de Joan Baldoví (Compromís), al qual seguiran Juantxo López de Uralde (Equo, integrat en Unides Podem) i Javier Esparza (UPN; de la coalició Navarra Suma). Ja a la tarda, a partir de les 16.30 parlen amb el Rei Ana Oramas (Coalició Canària), Yolanda Díaz (Galícia en comú, també de Unides Podem), Alberto Garzón (Esquerra Unida, soci de Unides Podem) i el portaveu del PNB , Aitor Esteban.





Dimarts les consultes continuen a les 10 del matí amb Laura Borràs (Junts), Jaume Asens (A Comú, aliat de Unides Podem), Santiago Abascal (Vox) i Pablo Iglesias (Podem). A la tarda despatxaran amb Felipe VI, Albert Rivera (Ciutadans), Pablo Casado (PP) i Pedro Sánchez (PSOE), que està citat a les 18.00 hores.