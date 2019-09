Així afectaria a Catalunya un Brexit dur

Una sortida del Regne Unit de la Unió Europea sense acord entre les dues parts afectaria de manera desigual les diferents comunitats espanyoles, sent Catalunya i la Comunitat Valenciana les més perjudicades.









Les més exposades al Brexit són són les autonomies amb més indústria automobilística, turística i agroalimentària.





Si bé el Parlament britànic ha frenat l'amenaça del Brexit dur, el Govern espanyol ha convocat a les comunitats el 26 de setembre.





L'objectiu de la reunió és analitzar les possibles conseqüències que tindria la sortida del Regne Unit en els diferents escenaris.





Catalunya, el País Valencià, Madrid i Andalusia són, en termes comercials, les més afectades perquè concentren el 57,9 per cent de les exportacions espanyoles al Regne Unit.





El Regne Unit és la quarta destinació de productes espanyols, segons dades de l'ICEX de 2018.





Les exportacions al Regne Unit van ascendir a 18.977.000 d'euros, dels quals el 20 per cent corresponen a Catalunya, el 13% a la Comunitat Valenciana, el 12,2 per cent a Madrid i el 12 per cent a Andalusia.