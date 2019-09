Quinze mesures per prevenir la listèria

Facua-Consumidors en Acció ha presentat aquest dilluns un total de 15 mesures per prevenir un nou cas de producte alimentari contaminat, com el cas de l'empresa Magrudis, productora de la carn entatxonada 'La Mechá' infectada amb 'Listeria monocytogenes', que impliquen , entre altres coses, més inspectors sanitaris i la modificació de la normativa estatal, autonòmica i municipal.









En un comunicat, Facua exposa que es tracten de reivindicacions que "han de gestionar de manera urgent, donades les importants mancances que té la legislació", que poden desembocar en crisi de tanta gravetat com la de Magrudis, la qual "podria haver-se evitat si la normativa i els protocols de control no tinguessin tants forats" com els que ha identificat.





Reclama consens a les diferents forces polítiques per emprendre reformes i lamenta en aquest sentit que, malgrat les dimensions del cas Magrudis, tant el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez (PSOE), com el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno (PP), "no hagin acceptat les seves peticions de reunió per analitzar els errors que s'han comès al voltant d'aquesta alerta alimentària" i les seves reivindicacions per prevenir casos similars en el futur.





La primera de les mesures de Facua és que les empreses alimentàries comptaran amb una assegurança de responsabilitat civil de quantia proporcional al seu volum de negoci, l'existència i renovació anual serà supervisada per les autoritats sanitàries de la comunitat autònoma on tinguin la seva seu social.





En segon lloc, es crearà un fons de garantia per mitjà del qual les empreses alimentàries hauran d'aportar al Ministeri de Sanitat una quantitat dimensionada sobre la base del seu volum de vendes per cobrir indemnitzacions en els casos en què se sobrepassin les quanties establertes en les assegurances de responsabilitat civil.





A aquesta li segueix que les associacions de consumidors representatives i els ajuntaments seran incorporats a la xarxa d'alerta alimentària "per garantir que rebin la informació al mateix temps que les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat", de manera puguin contribuir a donar a conèixer dels casos.





La quarta exposa que totes les empreses dedicades a la fabricació o importació d'aliments informaran a través de les seves pàgines web de les alertes alimentàries que siguin decretades sobre els seus productes, una mesura similar a la cinquena, que estableix que els establiments minoristes i hostalers hauran de informar mitjançant cartelleria de les alertes decretades sobre aliments que hagin servit al públic des del moment en què tinguin coneixement de les mateixes.





En sisè lloc, Facua demana més inspectors sanitaris, en exigir que les administracions competents en matèria sanitària i de protecció al consumidor "dimensionar els seus cossos d'inspectors sobre la base del nombre d'empreses existents en els seus territoris per garantir la suficient capacitat de control".





Seguidament, els organismes competents dels ajuntaments informaran amb caràcter immediat a les autoritats sanitàries de les sol·licituds de llicències d'activitat o la presentació de declaracions responsables per part d'empreses alimentàries perquè verifiquin si compten amb els registres sanitaris i les incorporin als seus protocols d'inspecció.





A aquesta mesura li segueix que les autoritats sanitàries han d'informar els organismes competents dels ajuntaments de les sol·licituds de registres sanitaris que formulin les empreses alimentàries per verificar si compten amb les preceptives llicències d'activitat o, si no és aquestes necessàries per les seves característiques, han presentat les degudes declaracions responsables.





En novè lloc, les administracions sanitàries i agroalimentàries creuaran les seves dades amb caràcter periòdic per verificar si les empreses alimentàries de les que tinguin coneixement estan donades d'alta en els seus respectius registres i comprovar la veracitat de les dades incloses en els mateixos.





Així mateix, s'han de regular els terminis en els quals les autoritats sanitàries han d'inspeccionar a les empreses alimentàries en funció dels nivells de risc de la seva activitat, els quals seran d'obligat compliment. "La inobservança d'aquests terminis podrà donar lloc a responsabilitat de l'administració per mal funcionament dels serveis de control oficial", afegeix Facua.