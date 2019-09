Els motius de l'enuig entre Alfonso Alonso i Pablo Casado

Tot i que aquest cap de setmana es van veure junts i somrients el president del PP, Pablo Casado, i el líder dels populars bascos Alfonso Alonso, fora de càmeres les relacions entre tots dos estan clarament danyades.









Fonts populars asseguren que Alonso estarà fora de les llistes del Partit Popular a les properes eleccions, i tot això enmig del encreuament d'acusacions entre Alonso i la portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo.





Alonso sabria que no compten amb ell en el partit, i d'aquí el seu màxim enuig quan considera que tant ell com el seu equip regional han treballat dur a Euskadi.





La reivindicació de la foralitat basca ha provocat les crítiques d'Álvarez de Toledo a Alfonso Alonso. Casado intentar llimar asprors, però si calia triar entre els dos, ha optat per la portaveu.





A principis de setembre, Casado va rebre a Madrid al cap de llista del PP per Guipúscoa en les passades eleccions, Íñigo Arcauz, ja distanciat d'Alonso i del president del PP de Guipúscoa, Borja Sémper.





Aquesta trobada va posar en alerta Alonso, que vol dissenyar les línies del partit al País Basc, sense massa interferències de Gènova.





El president del PP basc va voler tancar la polèmica el cap de setmana en la convenció del partit i va reivindicar la foralitat com a "punt de trobada" entre bascos i espanyols.





En referència a la polèmica suscitada per les crítiques de Cayetana Álvarez de Toledo a la "tebiesa" dels populars bascos amb el nacionalisme, ha assegurat que aquest partit no té temps "per ximpleries", ni per "empipaments" entre els seus membres.





