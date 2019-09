Detenen 39 persones per explotació sexual a Barcelona

La Policia Nacional ha detingut 39 persones en un operatiu iniciat a principis d'any vinculades a les màfies asiàtiques d'explotació sexual que operen a Barcelona.





En un comunicat, el cos policial ha explicat que aquest ha estat el resultat d'inspeccions en pisos i locals ubicats a l'àrea metropolitana de Barcelona, en els quals s'empraven majoritàriament a ciutadanes de nacionalitat xinesa per a l'exercici de la prostitució, sota l'aparença de ser locals de massatge.





De les persones detingudes, 15 ho van ser per un presumpte delicte relatiu a la prostitució i contra els drets dels treballadors -en ser identificades com a propietàries dels locals-, mentre que les 25 restants ho van ser per una infracció vigent de la Llei d'Estrangeria.





Segons la policia, el procediment de les organitzacions es basava en captar víctimes en zones humils d'Àsia i, un cop a Espanya, se'ls retirava la seva documentació, aprofitant-se de aquesta vulnerabilitat per imposar-los "unes estrictes condicions laborals".









El 2019, ja són 41 víctimes asiàtiques identificades per la policia que han estat explotades per proxenetes de "la seva mateixa nacionalitat, en condicions de semiesclavitut".





Aquesta operació s'emmarca dins el Pla de la Policia Nacional contra el Tràfic d'Éssers Humans amb Fins d'Explotació Sexual, engegat el 2013.