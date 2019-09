Carolina Marín aconsegueix la primera victòria després d'una greu lesió de genoll

La jugadora espanyola de bàdminton Carolina Marín ha aconseguit aquest dimarts la seva primera victòria després de superar la greu lesió que va patir a principis d'any, i s'ha imposat en la seva estrena en l'Open de Xina de bàdminton a la potent rival japonesa Nozomi Okuhara, actual subcampiona mundial.





MÉS INFORMACIÓ Carolina Marín es perdrà el mundial de bàdminton





L'actual campiona olímpica afrontava el seu segon partit després de més de set mesos sense competir i després d'haver perdut en la seva reaparició al Vietnam la setmana passada, un revés que va deixar-la "bastant decebuda", tot el contrari que en aquesta ocasió.





"Per descomptat estic molt feliç per com he jugat avui, només vull oblidar-me de la meva lesió perquè em vaig perdre molts tornejos i la possibilitat de competir amb jugadores d'un nivell molt alt. Estava preparada per aquest partit, la meva condició física és molt bona i el meu genoll està bé", ha declarat la jugadora.





El partit no es presentava fàcil per a Marín, perquè Okuhara va acariciar el títol el mes passat a Basilea (Suïssa) i partia com a quarta cap de sèrie.





No obstant això, l'espanyola s'ha imposat en dos sets per 21-16 i 21-18, en 46 minuts. L'andalusa ha patit a l'inici de l'enfrontament i ha arribat a anar perdent 9-5 abans de remuntar per emportar-se amb claredat el primer parcial. En el segon, la triple campiona del món ha portat la iniciativa en el marcador i no ha donat opcions a la seva rival.





Ara s'enfrontarà a la nord-americana Beiwen Zhang, amb la qual es disputarà poder passar a quarts de final de l'Open de Xina.