Carolina Marín, or a Río 2016 i tricampiona mundial de bàdminton, es perdrà el mundial de Basilea causa dels seus problemes al genoll dret. Després de passar per quiròfan el passat 18 de juliol, Marín ja va anunciar que no estava segura de si anava a poder participar al Mundial que comença el proper 19 d'agost a la ciutat suïssa.









"Després de dues setmanes entrenant-se al CAR de Sierra Nevada, la jugadora i el seu equip han pres la decisió de no participar en el torneig al no donar-se les condicions necessàries", ha informat el gabinet mèdic que segueix la recuperació de la campiona espanyola.