Sembla que Torra està buscant a un jutge a la seva mida. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquest dimarts un nou incident de recusació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el magistrat Carlos Ramos, instructor de la recusació contra el president de l'alt tribunal català, Jesús María Barrientos, i la magistrada Mercedes Armas, que han de jutjar per presumpta desobediència per mantenir llaços grocs en edificis públics en campanya electoral.









En un escrit, Torra al·lega que el magistrat té "enemistat manifesta" cap a ell i interès directe en la causa en haver arribat al càrrec a proposta del PSC, i recorda que aquest magistrat ja havia estat recusat anteriorment com a instructor de la causa en els seus inicis, una petició que va resoldre el mateix Ramos en no admetre-ho..





Torra ressalta que aquest magistrat va ser instructor de la causa i membre de la sala d'admissions de la querella, i que va fer manifestacions "no només vulneradores del dret a la presumpció d'innocència sinó que revelen un autèntic ànim prejutjador".





Segons defensa en el seu escrit, Ramos va fer manifestacions "rotundes i d'evident culpabilitat que reflecteixen, en tota la seva intensitat, la posició ja assumida per part de l'instructor", en dir, en un acte, que Torra va fer una argúcia per mantenir els llaços, que va tenir voluntat obstativa i que va voler persistir en la desobediència.





"FALTA D'IMPARCIALITAT"





Afirma que recusen a aquest magistrat designat per resoldre sobre la recusació de Barrientos i Armas perquè, si ja tenien dubtes sobre la imparcialitat de la instrucció, ara se'ls fa "més evident la manca d'imparcialitat per a la resolució d'aquest segon incident".





Així mateix, constata que Ramos té interès directe en la causa perquè ocupa la seva plaça de magistrat al TSJC a proposta del PSC, un partit que té "obsessió política" perquè Torra dimiteixi o convoqui eleccions.





Per Torra, la forma en què s'ha dut a terme la instrucció de la causa per presumpta desobediència, "dictant amb inusitada celeritat un acte de procediment abreujat que prejutja clarament l'imputat i sense respectar els tràmits establerts legalment per a resoldre la seva pròpia recusació", fa dubtar de la imparcialitat del magistrat.





El TSJC està tramitant la petició de recusació contra Barrientos i Armas, dos dels tres magistrats que havien de jutjar-lo per presumpta desobediència, i fins que es resolgui, tots dos s'han d'abstenir de continuar coneixent de la present causa i se suspèn la tramitació.





El judici a Torra està fixat per al 25 i 26 de setembre en sessions matinals a partir de les 9.30 hores a la sala de vistes de la sala civil i penal de l'alt tribunal, de manera que previsiblement coincidirà amb el Debat de Política General al Parlament.