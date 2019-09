El jutge tramita la recusació de Barrientos i una magistrada en la causa de Torra

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit la petició de recusació presentada pel president de la Generalitat, Quim Torra, contra el president de l'alt tribunal català, Jesús María Barrientos, i la magistrada Mercedes Armas, dos dels tres magistrats que havien de jutjar-lo per presumpta desobediència.









La sala civil i penal accepta l'incident de recusació i ordena que, fins que es resolgui, Barrientos i Armas s'abstinguin de continuar coneixent de la present causa.





Així mateix, el tribunal suspèn la tramitació de la causa fins a la resolució d'aquest incident de recusació, segons l'escrit.





Quim Torra va sol·licitar dilluns passat recusar el president del TSJC per la seva "absoluta falta d'imparcialitat" en el judici que tindrà lloc contra ell per presumpta desobediència en negar-se a retirar símbols independentistes d'edificis públics.





En l'escrit, Torra va considerar que Barrientos "s'ha pronunciat pública i publicadament sobre aspectes que són essencials dins del que serà el debat fàctic i jurídic del present procediment", i cita algunes de les seves manifestacions públiques.





El judici oral al president de la Generalitat per presumpta desobediència en no retirar llaços grocs en edificis públics en campanya electoral, tal com va exigir la JEC, està fixat per al dimecres 25 de setembre i el dijous 26, i previsiblement les dates coincidiran amb el Debat de Política General al Parlament.