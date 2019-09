Rivera acusa d'irresponsable a Sánchez però deixa una porta oberta

Després de la seva reunió amb el Rei Felip VI en Sarsuela, el líder de Ciutadans ha comparegut davant els mitjans de comunicació per a titllar de "irresponsable" al president del Govern espanyol en funcions per no moure's un mil·límetre i garantir-se així l'abstenció de PP i Ciutadans.





Albert Rivera ha considerat que les possibilitats que la investidura pugui prosperar són mínimes, ja que, segons el líder taronja, Sánchez vol conduir el país a noves eleccions.





UNA PORTA OBERTA?





No obstant això, Rivera ha deixat una porta oberta perquè Sánchez "rectifiqui" i accepti les seves condicions per a abstenir-se davant una nova investidura, per a això ha dit que hi ha temps "fins a l'últim minut".





Rivera ha insistit que si Sánchez fa "un gir cap al constitucionalisme" i trenca el seu acord amb els nacionalistes i populistes, "Espanya tindrà legislatura". "Però si no es mou i no rectifica, Espanya, en comptes de solucions, tindrà un problema i el problema serà Sánchez", ha conclós.





I és que, segons ha destacat, és la primera vegada que arriba un candidat amb dues sumes possible per a la investidura "i no les vol acceptar".





CRITICA A ROSA MARÍA MATEO I A TEZANOS





El president de Ciutadans ha tret temps per a criticar a la presidenta de RTVE, Rosa María Mateo, per la carta enviada des de la Corporació pública convidant als líders polítics a un debat electoral en cas que es repeteixin els comicis. "No es pot tenir tanta descaradura", ha dit Rivera en roda de premsa, titllant a Mateo d'"endollada" de Pedro Sánchez.





Així mateix, també ha tingut dures paraules per al director del CIS (Centre de Recerques Sociològiques). "Sánchez i els seus endollats ja no dissimulen --ha emfatitzat--. (José Félix) Tezanos, amb el carnet del PSOE en la boca, es dedica a ventar als partits de l'oposició públicament i ara veiem a Rosa María Mateo, presidenta posada a dit, endollada per Sánchez, enviant-nos cartes convocant eleccions ja, abans que el Rei o la presidenta de la Cambra".