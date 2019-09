Per què va fer Rivera l'oferta d'última hora per desbloquejar la investidura?

El líder de Cs Albert Rivera va sorprendre dilluns amb una oferta d'última hora en la qual proposava al PP abstenir-se per poder investir Pedro Sánchez com a president del Govern i evitar així repetir eleccions al novembre.













Però, per què Rivera va fer aquesta aposta després de mesos assegurant el seu vot negatiu a Sánchez? Segons el líder de Cs, ho va fer per "sentit d'Estat" però també és cert que les enquestes auguraven a Ciutadans una patacada electoral de primer ordre, de manera que a la formació taronja inicialment no li afavoria que hi haguessin comicis.





Un dia abans de la seva trobada amb el Rei, en el marc de la ronda de contactes amb els partits polítics, Rivera va demanar a Pablo Casado que s'abstinguessin els dos partits que dirigeixen a canvi que Sánchez fes fora Bildu del Govern de Navarra, de trobar una solució conjunta per a Catalunya i de dissenyar un nou programa econòmic en el qual no pugés impostos a les famílies. Segons Sánchez, aquestes tres condicions ja les està complint el Govern socialista, per la qual cosa tant Cs com PP poden abstenir-se i permetre governar el PSOE.





Serà aquesta tarda quan el Rei decideixi si convoca o no a un candidat a la Presidència.





Rivera va parlar ahir al matí amb Casado, poc abans de la roda de premsa en què va presentar la seva proposta, i a la tarda es van veure els dos polítics. El PP va rebre amb sorpresa la iniciativa del partit taronja i, amb la finalitat que no sembli que és Cs qui tira del carro i PP qui se suma després, els populars no van trigar a donar compte dels diferents oferiments que durant aquests mesos ha fet casat a Sánchez, com pactes d'Estat.





La reunió de Rivera i Casado va finalitzar de manera cordial però amb comunicats separats i sense confirmar quina serà la posició final de cada un d'ells.





Fonts pròximes a la cúpula de Cs asseguren que Rivera portava temps pensant en un cop d'efecte d'aquest tipus i, durant la setmana passada va dissenyar les línies estratègiques amb els tres punts bàsics que Rivera posa com a condició a Sánchez per facilitar-li la investidura.





Rivera va proposar al seu nucli dur la proposta el dilluns i la majoria de companys desconeixia aquesta iniciativa. La resposta de l'equip taronja va ser positiva i d'anar tots a una amb el líder i és que, segons fonts consultades, des Cs volen distanciar-se de la imatge que estan bloquejant la legislatura.





Rivera també va sospesar si hi havia acord entre PSOE i Unides Podem per no haver d'intervenir en l'aritmètica parlamentària, però des que el PSOE va guanyar les eleccions a l'abril, no hi ha hagut un acostament suficient entre els socialistes i la formació morada.





Per tot això, Rivera va decidir moure fitxa i iniciar un nou capítol de final desconegut en el procés d'investidura que dura prop de sis mesos.