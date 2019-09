Acaba la reunió entre Rivera i Casado sense cap compromís d'abstenció: "la pilota està a la teulada de Sánchez"

El líder del PP, Pablo Casado, i el president de Cs, Albert Rivera, han coincidit aquest dilluns a culpar al cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, del bloqueig polític que viu Espanya i en què, per tant, ha de ser ell qui mogui "fitxa" perquè "la pilota continua en la seva teulada".





Així ho han assegurat fonts dels dos partits després d'una reunió d'unes dues hores en el despatx que té Casado en la primera planta del Palau de les Corts com a líder de l'oposició. "Ha anat molt bé", ha proclamat Rivera a la sortida, mentre que fonts de 'Gènova' parlen d'una entrevista "cordial".





Rivera ha dit aquest dilluns per telèfon a Casado per a proposar-li que el PP i Cs s'abstinguin per a facilitar la investidura del líder del PSOE i evitar així una repetició de les eleccions generals al novembre.





A canvi, Sánchez hauria d'acceptar trencar el pacte de govern del PSOE a Navarra amb els nacionalistes i l'esquerra i formar una coalició amb Navarresa Suma, assumir l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya en el cas que el president Quim Torra no acati la sentència del 'procés' i rebutjar indultar als líders independentistes que siguin condemnats i, per ultimo, comprometre's a no pujar els impostos ni la quota dels autònoms.





"SÁNCHEZ ES EL CULPABLE"





Fonts del partit taronja han assenyalat que tots dos líders "s'han mostrat d'acord en què Sánchez és el culpable d'aquesta situació de bloqueig", ja que, al seu entendre, ha "fracassat" al no complir amb l'encàrrec que va rebre del cap de l'Estat per a formar govern. No obstant això, des del partit taronja no han revelat si el PP donaria suport a una abstenció amb condicions a Sánchez.





Per part seva, fonts del PP han assenyalat que hi ha coincidència en les reclamacions a Sánchez sobre política territorial, constitucional i econòmica, "tal com el Partit Popular ve exigint públicament des de fa mesos". Això sí, el PP no es compromet a aquesta abstenció amb condicions que proposa Cs en el seu comunicat i subratlla que Casado explicarà la seva posició després de veure's aquest dimarts amb el Rei