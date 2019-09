El Banc Santander ja ha acomiadat 2.000 persones després de l'absorció del Popular

Gairebé 2.000 persones han subscrit ja l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) presentat pel Banco Santander, segons les dades facilitades aquest dimarts a la comissió de seguiment de l'ERO, ha informat CC.OO.





El sindicat ha advertit que estarà "vigilant" perquè la voluntarietat sigui el criteri que prevalgui en tot aquest procés.









En concret, 1.018 persones han sortit fins al 15 de setembre i altres 969 persones han signat la seva sortida per a dates posteriors. Queden, per tant, 1.236 persones perquè es completi la xifra total de 3.223 acomiadaments que preveu l'acord.





Segons CC.OO., un dels sindicats signants de l'acord, també està pràcticament tancat el calendari de tancaments de les 1.150 oficines plantejat i que es completarà, tret d'alguna excepció, el proper 22 de novembre.





El sindicat assenyala que el nombre total d'adscripcions hauria de ser suficient per poder cobrir la xifra pendent dins la fase voluntària, que conclou el 15 de novembre a la xarxa comercial i al gener de 2020 per a la resta de serveis centrals, ja que no es podran atendre totes les sol·licituds de desvinculació rebudes.





El percentatge de sortida de dones respecta la proporcionalitat a la plantilla, segons CC.OO. els sindicats han insistit al banc en què aquesta estabilitat no es vegi distorsionada per la major presència de dones en els trams d'edat inferiors en el que queda d'ERO.





Per a CC.OO., aquest ERO és totalment diferent dels anteriors, tant per la seva envergadura com per la seva execució, de manera que durant la negociació s'ha insistit que primer cal donar resposta a totes les adscripcions voluntàries abans de cridar a persones que no l'han sol·licitat deteriorant encara més un clima laboral "ja de per si tensionat per un procés tan llarg i complex".