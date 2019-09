Sánchez amenaça ERC amb un 155 si s'intenta "violentar" l'Estatut

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha marcat distàncies aquest dimecres amb ERC, partit al qual ha advertit que els socialistes aplicaran els articles de la Constitució que siguin necessaris, el que inclou el 155, davant "davant de qualsevol intent" de la Generalitat de "violentar" de nou la Carta Magna o l'Estatut de Catalunya.









A la primera sessió de control a l'Executiu després de la constatació de la repetició electoral el 10 de novembre, Sánchez contestava així a una pregunta del diputat d'ERC Gabriel Rufián, que ha lamentat que el PSOE torni a ser el partit "del 155".





En opinió del diputat independentista, el projecte de Sánchez es redueix "a veure qui té la bandera més gran" en una competició amb el PP i Ciutadans. I dirigint-se a la ciutadania cridada a votar, ha advertit que com més fort està el PSOE, "més s'acosta a la dreta".





Rufián també ha criticat la incapacitat de Sánchez per arribar a un acord amb Podem per a la formació de govern, la qual cosa ha provocat que, segons ell, la gent estigui "fins als bemolls, fins als nassos" dels polítics.





El diputat republicà ha expressat els seus dubtes respecte a que Sánchez, com ell diu, hagi intentat aquest acord "per tots els mitjans". "Si diu la veritat, és un incompetent; si menteix, un negligent, un irresponsable", li ha etzibat abans d'avisar-li que ERC, després del 10 de novembre, tornarà "més fort".





Sánchez ha usat la pregunta de Rufián per a marcar distàncies amb ERC, partit amb el qual va aconseguir acordar la seva abstenció per a la formació de govern, una actitud dels republicans que va agrair sense més. Perquè tot seguit va deixar clar que el PSOE i ERC no tenen "res més en comú".