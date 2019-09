Augmenta l'absentisme laboral, que suposa una pèrdua de 450 milions en tres mesos

L'absentisme laboral a Espanya suposa la pèrdua de 450 milions d'hores treballades en el primer trimestre del 2019, cosa que representa el 5,2% del total de les hores pactades, augmentant un 0,3% respecte al trimestre anterior, segons un informe elaborat per Randstad.









L'absentisme no a causa de les incapacitats temporals, és a dir, el no justificat, va tenir una taxa de l'1,4%, reduint-se un 0,03% respecte al mateix període de l'any anterior.





L'informe destaca que 1.047.368 persones no acudeixen al seu lloc de treball de mitjana cada dia, dels quals el 73,6% es van absentar per incapacitat temporal, mentre que el 26,4% restant (276.968 persones) ho van fer malgrat no estar de baixa.





Segons Randstad, el sector serveis és el que major absentisme ha registrat, amb una taxa del 5,4%, molt a prop de l'industrial, amb un 5,2% de les hores pactades. El sector de la construcció, amb el 3,3%, el que menys absentisme registra, 1,9 punts percentuals per sota de la mitjana.





Serveis d'arquitectura i enginyeria, activitats de lloguer (tots dos amb 3,2%) i venda i reparació de vehicles de motor, amb el 3,1%, són els sectors concrets amb menors taxes d'absentisme durant el primer trimestre de l'any. A l'altre extrem es troben els serveis socials sense allotjament, amb el 8,4%, serveis a edificis i activitats de jardineria i activitats sanitàries, amb el 8,5% i el 8,6%, respectivament.





COMUNITATS





Per comunitats autònomes, el País Basc (7,1%), Astúries (6,2%) i Galícia (5,8%) han estat les regions amb majors taxes d'absentisme durant el primer trimestre del 2019. També per sobre de la mitjana nacional es troben Castella i Lleó (5,7%), Navarra i Canàries, totes dues amb el 5,5%, Catalunya i Aragó (amb el 5,3% cadascuna) i Cantàbria i Múrcia, amb el 5,2% cada un.





Les autonomies amb menor absentisme van ser la Rioja (4,7%) i Balears (4%), mentre que la Comunitat de Madrid, Extremadura i Castella-la Manxa, també per sota de la mitjana nacional, 4,9% cadascuna, a més de Comunitat Valenciana i Andalusia, totes dues amb el 4,8%.





Pel que fa al volum total d'hores perdudes, Catalunya (amb 80.900.000 d'hores), la Comunitat de Madrid (67.400.000) i Andalusia (64,7 milions) són les autonomies que més van registrar, suposant entre les tres 213 milions d'hores, el 47,1% del total del país en el primer trimestre de 2019.