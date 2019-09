El CaixaForum repassa quatre segles de la història d'Europa a través de l'òpera

El CaixaForum de Barcelona obre la temporada 2019-2020 amb la mostra 'Òpera. Passió, poder i política', una exposició que vol donar a conèixer la història d'Europa a través de l'òpera, des del Renaixement italià fins a la seva forma actual, i apropar-la a nous públics.





MÉS INFORMACIÓ Òpera, vampirs i fotos urbanes a la nova temporada de CaixaForum





Un viatge "històric, social i musical" de la mà de vuit ciutats i compositors com Claudio Monteverdi, Georg F. Handel, Wolfang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Isaac Albéniz, Richard Wagner i Richard Strauss, ha explicat aquest dimecres la directora general adjunta de la Fundació Bancària la Caixa, Elisa Durán.





Comissariada per la conservadora del Departament d'Arts Escèniques del Victòria & Albert Museum de Londres, Kate Bailey, la mostra ha estat concebuda pel mateix museu en col·laboració de la Royal Opera House i produïda per La Caixa i es podrà veure fins el 26 de gener.





Per a la seva exhibició a Barcelona, el CaixaForum ha inclòs un apartat dedicat al compositor Isaac Albéniz i la seva òpera 'Pepita Jiménez', per "reivindicar la producció" de l'artista.





La directora ha assegurat que la mostra pretén "trencar la bretxa" entre el públic interessat en l'òpera i aquell que pensa que aquesta no s'inclou en l'oferta cultural de l'actualitat.





EXPERIÈNCIA MASSIVA





Es tracta d'una experiència immersiva que compta amb la música com a gran protagonista, amb una sonoritat d'"alta qualitat" i una selecció que s'adapta al recorregut i al ritme del visitant, ha dit Durán.





La mostra també inclourà al voltant de 300 objectes procedents de més de 30 institucions, com partitures, elements de la decoració del teatre, vestuari i retrats.





Una de les peces més destacades de l'exposició és un piano que Mozart va tocar durant la seva estada a Praga, així com un piano d'Albéniz restaurat, la partitura original de 'Nabucco' de Verdi, el disseny de vestuari de Salvador Dalí per a la producció de 'Salomé' de Peter Brook i el certificat de matrimoni de Mozart i Constance Weber.





400 ANYS D'HISTÒRIA I VUIT CIUTATS





A través de tres vessants --la emocional, la social i la argumental--, l'exposició s'inicia en el segle XVII a Venècia amb 'L'incoronazione di Poppea', de Claudio Monteverdi, la primera òpera que va mostrar l'estil de vida decadent de la ciutat.





El regnat d'Ana Estuardo va ser un període de prosperitat per a Londres, on el 1711 l'òpera gaudia de gran popularitat, i l'arribada de Georg Friederich Händel amb el seu 'Rinaldo' --la primera òpera en italià que es va representar a la ciutat britànica-- va ser "decisiva" per consolidar el seu èxit.





Mozart va trobar a la Viena de finals del segle XVIII un ambient "idoni" per crear obres com 'La nozze di Figaro'; considerada la ciutat de la il·lustració i el focus de la música i l'òpera d'època, l'emperador Josep II de la Casa dels Habsburg ha estat recordat com el Rei Musical.





Sota el domini dels austríacs, Milà va esdevenir una font d'ideals de rebel·lia i agitació, marc en el qual Giuseppe Verdi va compondre l'òpera 'Nabucco' en 1842, i Richard Wagner va aconseguir deixar desconcertats als amants de l'òpera tradicional del París de 1861 amb el seu 'Tanshausser'.





La nova concepció de la dona a principis del segle XX gràcies al desenvolupament del feminisme i de la psicologia va portar a Richard Strauss a crear 'Salomé', i Dmitri Xostakóvitx va haver de lidiar amb la censura i el règim de Stalin, que va cancel·lar la seva òpera 'Lady Macbeth del districte de Mtsensk'.





REIVINDICAR BARCELONA





Tot i que la narrativa i el contingut és el mateix en les exposicions de Londres i Barcelona, CaixaForum ha afegit l'apartat dedicat a músic Isaac Albéniz i al seu òpera 'Pepita Jiménez', per tal de reivindicar l'òpera de Barcelona.





En una ciutat que transitava cap a la modernització, Albéniz va compondre aquesta obra, que es va estrenar al Gran Teatre del Liceu el 5 de gener de de 1896.





L'apartat sobre Albéniz estava pensat únicament per a les mostres a Espanya --les primeres parades fora de Londres--, però la comissària ha obert les portes a estudiar aquesta incorporació en futures exposicions a altres ciutats.