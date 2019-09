Òpera, vampirs i fotos urbanes a la nova temporada de CaixaForum

El CaixaForum de Barcelona dedicarà la temporada 2019-2020 a exposicions a la història de l'òpera, la figura del vampir en l'art, la mitologia clàssica i la fotografia urbana, aquesta última primera col·laboració fruit de l'acord amb el Centre Pompidou de París.









En roda de premsa aquest dimarts, la directora general adjunta de la Fundació Bancària La Caixa, Elisa Durán, i el director de l'Àrea de Cultura, Ignasi Miró, han destacat que és una programació àmplia que aborda diferents tradicions culturals, diferents relats i diferents maneres de fer exposicions.





La temporada a CaixaForum Barcelona s'obrirà amb 'Òpera. Passió, poder i política ', del 19 de setembre al 26 de gener, que proposa un viatge per l'Europa dels últims 400 anys a través de la història de l'òpera i els seus grans compositors amb una exposició immersiva, que Miró ha qualificat de "molt excepcional".





La mostra, concebuda pel Victoria & Albert Museum de Londres, compta amb un total de 300 objectes entre instruments, partitures originals, vestuari, escenografia, pintures, dibuixos i gravats de noms com Manet, Degas, Kirchner, Casas, Dalí o Versace.





El CaixaForum acollirà entre el 31 d'octubre i el 8 de març 'Càmera i ciutat', primera coproducció amb el Pompidou, que explora la fotografia urbana de la mà de 260 obres de grans autors com Henri Cartier-Bresson, Diane Arbus, Brassaï i Robert Doisneau, als quals se sumen fotògrafs locals com Francesc Català Roca, Leopoldo Pomés -del que hi ha una fotografia-, Pilar Aymerich i Carlos Pérez de Rozas.





Del 28 de febrer al 7 de juny s'exposarà 'Objectes de desig', en col·laboració amb el Vitra Design Museum alemany, en què a través de 280 peces explorarà paral·lelismes entre obres d'art surrealista i peces de disseny, i 'Art i mite ', del 15 d'abril al 26 d'agost, organitzada amb el Museu del Prado, al que oferirà una àmplia mirada sobre la mitologia clàssica i la seva representació en l'art amb més de 50 obres.





Del 8 de juliol al 25 d'octubre, el CaixaForum proposarà un recorregut pel mite dels vampirs en l'art amb més de 400 peces de prop de 30 museus i col·leccions privades, que arribarà a Barcelona després del seu pas per la Cinémathèque Française parisenca.





La mostra inclourà des de la màscara emprada en el rodatge de 'Nosferatu', de Werner Herzog, passant per algunes de les estampes dels 'Capricis' i 'Desastres de la guerra' de Goya, obres d'Andy Warhol i vestits de Eiko Ishioka per 'Dràcula' de Francis Ford Coppola.