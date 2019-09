Ricky Rubio inaugura una sala per a pacients de càncer a l'Hospital Dexeus de Barcelona

El jugador de la selecció espanyola Ricky Rubio, 'MVP' del Mundial de bàsquet guanyat per Espanya a la Xina, ha inaugurat aquest dimecres la Sala The Ricky Rubio Foundation - Espai Javier Claver a l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona, un espai per ajudar els pacients de càncer i a les seves famílies a fer més suportable el tractament, com el que va seguir la seva mare abans de morir de càncer, fa tres anys.





"Estic molt orgullós, aquesta sala encara té més repercussió perquè hem guanyat. Jo crec que la meva mare està més orgullosa que hagi inaugurat aquesta sala que que hagi estat campió del món. Les famílies passen tant temps en aquesta sala, que poder jugar o retallar minuts de distracció, és molt millor", ha explicat el català en roda de premsa.





El jugador de Phoenix Suns ha indicat que el projecte va néixer de quan la seva mare, d'emoció, va trencar una campana que els pacients tocaven en acabar les sessions de radioteràpia.





"És un moment que em va marcar, petits moments que poden fer l'hospital serveixen molt per a la felicitat d'un pacient. En aquesta sala que avui inaugurem, vam passar moltes hores amb la meva mare i avui no la reconeixia, perquè no sembla d'hospital", ha afirmat.





UNA SALA PER DESCONNECTAR





Ha explicat: "Vull que sigui una sala en la qual els pacients no vinguin i sentin males notícies en mals espais, sinó que puguin desconnectar un moment que estan en un hospital. Així neix una idea que ha estat possible gràcies a molta gent. Dexeus ha ajudat moltíssim i avui s'inaugura un projecte en el qual he posat molt temps".





"Per què es diu Espai Javier Claver? Ja que parlem de la selecció, diem que som una família, és perquè ens ajudem en moments difícils", ha expressat en relació al nom, un homenatge al pare del seu company Víctor Claver, també mort de càncer.





"Es va veure a la semifinal contra Austràlia, quan no quedaven energies, en una segona pròrroga, i mires als companys i veus que surt energia d'on no n'hi ha, però en moment complicats també. Víctor és més que un company d'equip, acaba sent un germà, els germans s'ajuden. El seu pare va patir càncer i en un moment no va poder més. Volia donar-li el seu nom a aquest gran projecte", ha recalcat.





L'aler valencià Víctor Claver, que també ha estat persent en aquesta inauguració, va lloar a Rubio, que "ha demostrat ser 'MVP' en el Mundial però realment és 'MVP' por aquestes coses".





"Estem agraïts pel gest de posar-li el nom del meu pare a aquesta sala. Gràcies Ricky, ets un germà i ja et vaig dir que estàs fent les coses molt bé, a la pista i fora. Gràcies", li ha dit.





D'altra banda, el coordinador mèdic de l'Institut Oncològic Dr Rosell l'Hospital Universitari Dexeus, Santiago Viteri, ha subratllat la importància de tenir un espai així en un hospital.

"Voldria donar les gràcies a Ricky, a Víctor i als que han fet possible la realització d'aquesta sala.





Molts tenim idees molt boniques, però pocs som capaços de dur-lo a la pràctica. Aquest espai farà que el pacient tingui una altra actitud, que es relacionin, i això és tenir cura els uns dels altres, els pacients amb les famílies i amb els metges, per unir les forces de tots", ha detallat.





Una sala amb un interiorisme a càrrec de Studio Convidat, inspirat en un oasi urbà: "És una zona d'estar, de lectura, de trobada més distesa amb els doctors, i una zona de trencaclosques, que és molt important per a Ricky. Una zona lúdica, amb una videoconsola per poder desconnectar ", ha comentat la seva dissenyadora.





MUNDIAL





Sobre el Mundial, Rubio ha assenyalat que ha "gaudit com un nen" del campionat, però ha afegit que ni ell ni els seus companys es conformen amb això i que volen més, apuntant a la propera gran cita que seran els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 .





"He gaudit com un nen petit del camí i no s'acaba aquí, tot segueix. Ha estat un bon campionat, però no em conformo i així tots els meus companys, vam seguir endavant. Des del primer dia vaig sentir una força interior i em va fer creure que podia passar una cosa molt gran. Així ho creia", ha assegurat Ros.





El català intuïa que podien guanyar la final a l'Argentina: "Digues innocent, però hi havia alguna cosa que em deia que ho faríem, lluitava per alguna cosa més. Em van ensenyar que has de lluitar fins al final i que has de somiar en gran", ha comentat.





El base del Masnou, millor jugador de la final i del torneig, es va sorprendre de l'ambient viscut a Madrid en la celebració del Mundial.





"Sabem el que hem aconseguit en veure la reacció de la gent a Madrid. A la Xina sabíem que l'havíem fet grossa, però no tant. No només per guanyar, sinó per com ho vam fer", s'ha sincerat.





Per la seva banda, Claver ha confessat que encara no es creu haver guanyat: "Al principi del campionat no pensava en la final, sinó en el dia a dia. Els primers dies van ser durs, però vam guanyar. La gent no ens donava per preferida perquè des de fora les sensacions no eren bones però sí que ho són dins", ha advertit.





"Som més que una selecció, som una família i en els moments durs et fa unir-te més i en els bons ho gaudeixes i sents més", ha reiterat l'aler, que ha signat el seu millor torneig amb la selecció espanyola.