La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, ha obert la porta aquest dimarts a una modificació de la Constitució, i en concret del seu article 99, per evitar "bloquejos" electorals com els soferts "en els últims anys".









En una entrevista a la Cadena SER, la vicepresidenta ha lamentat la repetició electoral i ha parlat d'un canvi en la situació política espanyola per llançar la seva proposta: fer "modificacions" a la Carta Magna.





"Tenint en compte l'evolució haurem de trobar alguna via d'entre algunes de les vies possibles que operen en el dret constitucional. Una formulació de l'article 99 diferent que aplani una situació com aquesta", ha sostingut.





Carmen Calvo, conscient de la "perplexitat i la desil·lusió" que ha generat l'anunci de noves eleccions per part president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha optat per reobrir la porta a una via que, segons ha explicat, el PSOE ja va introduir a l'abril.





"Una de les primeres coses que vam dir (després de les eleccions generals) és: tendim la mà al PP, que ja va plantejar la modificació de l'article 99, sobretot pensant en els ciutadans, que voten perquè hi hagi govern, no perquè hi hagi coalicions ", ha apuntat.





UN CANVI "RAONABLE" PER ABORDAR UNA SITUACIÓ COMPLEXA





Va ser el mateix Sánchez què, el passat mes de juliol, va avançar que el primer acord de país que realitzaria el PSOE després de posar en marxa la legislatura seria la reforma de l'article per impedir que es bloquegés la seva investidura.





El cap de l'Executiu en funcions va posar d'exemple llavors als ajuntaments espanyols, en els quals governa la llista més votada en el cas de no aconseguir-se un acord previ. Segons la seva opinió, no té sentit que no passi el mateix a la investidura del president.





La vicepresidenta de l'executiu ha anat més enllà i ha posat d'exemple el sistema de doble volta utilitzat en països de l'entorn europeu com França o Portugal, on es necessita una segona votació entre els dos candidats amb més vots.





"En aquests països això està acceptat perquè saben que en un primer moment es llancen resultats que no són manejables", ha asseverat Calvo, per després demanar a la resta de partits polítics una reflexió sobre "aquesta situació".





En definitiva, per Carmen Calvo és "raonable" plantejar una modificació de l'ordenament espanyol per abordar "un quadre més complex" que, al seu parer, es va iniciar "fa cinc anys" quan van irrompre en el panorama Podem i Ciutadans.





210 DIPUTATS I 159 SENADORS PER REFORMAR LA CARTA MAGNA





El citat article, al punt 3, diu que el Congrés ha d'atorgar la confiança de la Cambra el candidat proposat pel Rei per majoria absoluta dels seus membres en una primera votació. I si no s'arriba a aquesta majoria, la mateixa proposta a nova votació 48 hores després de l'anterior. La confiança s'entendrà atorgada si el candidat aconseguís majoria simple.





I en el seu punt 5 de precisa que si transcorregut el termini de dos mesos, a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat hagués obtingut la confiança del Congrés, el Rei dissoldrà totes dues Cambres i convocarà noves eleccions amb la ratificació del president del Congrés.





Aquesta reforma constitucional plantejada per Sánchez i recuperada ara per Calvo obligaria a sumar una difícil majoria de tres cinquenes parts en cada Cambra, 210 diputats i 159 senadors. A més, hauria de ser sotmesa a referèndum si així ho demanen una dècima part dels parlamentaris.





En concret, l'article 167 de la Carta Magna assenyala que "els projectes de reforma constitucional hauran de ser aprovats per una majoria de tres cinquenes parts de cada una de les Cambres". Si no hi hagués acord entre totes dues, prossegueix, s'intentarà obtenir-lo mitjançant la creació d'una comissió de composició paritària de diputats i senadors, que presentarà un text que serà votat pel Congrés i el Senat.