Josep Pujol va ingressar a Andorra més de 2,5 milions

Josep Pujol, un dels fills de l'expresident Jordi Pujol, va arribar a ingressar en un dels comptes que la família tenia a Andorra gairebé dos milions i mig d'euros entre els anys 1993 i 2000 a través de 69 moviments que inclouen ingressos en efectiu de origen desconegut, segons un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), que també ha identificat una nova fundació del clan radicada a Panamà i en la qual es van arribar a injectar 600.000 euros.













Segons el nou informe policial incorporat al sumari de la causa que investiga l'origen de la fortuna de la família Pujol, de 193 pàgines, Josep Pujol va ser qui va realitzar la transferència a la denominada 'Fundació Paty', de la qual era el seu "primer beneficiari".





La UDEF ha redactat aquest informe sobre la base de la documentació que se li ha remès des d'Andorra en resposta a la comissió rogatòria emesa pel Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, que és el que instrueix aquest cas.





Segons el document, algun dels ingressos que sumen aquesta quantitat van ser realitzats en efectiu pel mateix Josep Pujol, però també pel que va ser director de l'antiga banca Reig Antoni Zorzano i per María Pallerola, a qui la Policia vincula amb altres operacions realitzades pel primogènit del clan i presumpte 'cervell' de la trama familiar, Jordi Pujol Ferrusola.





De fet, algun dels ingressos analitzats en aquest informe, com un per import de 244.953,16 euros, es van realitzar en comptes en què figura com a titular el propi Jordi.





En un altre dels punts de l'informe, i com a contestació a una de les comissions rogatòries internacionals impulsades pel jutge De la Mata, s'ha pogut constatar que una de les transferències realitzades en 1997 va ser ordenada per la societat Colil Capital NV des de l'entitat Banco Zaragozano. Afegeix que l'entitat Bank of New York va actuar com a banc corresponsal de l'operació.





Aquesta mercantil es troba domiciliada a Curaçao, territori autònom dels Països Baixos i que la UDEF identifica com a paradís fiscal en què la banca offshore continua sent un important sector de la seva economia. El director general de la companyia s'identifica en l'informe com Juan Manuel Rosillo.