Derrota estrepitosa del Reial Madrid a la Champions davant el PSG

El Reial Madrid va deixar un pobre imatge aquest dimecres a París després d'encaixar la primera derrota de la temporada (3-0) en el partit inaugural de la fase de grups de la 'Champions', un duel decidit amb un doblet de l'exmadridista Di María abans de la primera part, quan els blancs van passar els seus pitjors moments.





El Parc dels Prínceps va ser el primer test seriós per al Reial Madrid de Zidane i el va suspendre amb rotunditat. Ni tan sols va aconseguir afegir emoció a un partit que va evidenciar les mancances defensives del 13 vegades campió d'Europa. Tant Carvajal com Varane van ser un autèntic regal per als francesos, que van jugar al seu gust.





FOTO: @realmadrid





Després dels empats amb Llevant i Vila-real en Lliga, el Madrid va clavar el genoll en el seu cinquè envit del curs, el primer amb entitat, i va demostrar que la seva plantilla ni és llarga, ni està ben confeccionada. Gairebé sense centrecampistes disponibles i amb una àmplia llista d'absències, Zidane no va saber tocar la tecla que canviés el decorat amb el marcador en contra.





Els blancs van jugar amb una desesperació inusitada i amb la impaciència que hauria d'haver evitat la seva enorme experiència. Entre l'exsevillista Sarabia i el senegalès Guanya Gueye, el domini del PSG va ser total a la sala de màquines. I quan el marcador va donar la mà als francesos, la possessió es va convertir en el seu millor aliat.





La nit va arrencar malament per a un Madrid que va patir amb els dubtes de Militao i amb el resultat des de ben aviat. Es fregava el quart d'hora i Di María va ajusticiar als seus excompanys amb un xut amb l'esquerra violent després de rebre una passada de l'espanyol Juan Bernat. El gol va alleujar als de Tuchel i els va permetre millorar el control de la trobada tot i les importants baixes de Neymar, Mbappé i Cavani.





Un xut de Hazard, que ho va intentar sense sort i una falta de Bale, que va acariciar el travesser, van ser les úniques ocasions d'un Madrid que a punt va estar d' 'endollar-se' al partit amb una vaselina de Bale. El gal·lès va controlar la pilota amb la mà i el gol va ser anul·lat després de la revisió del VAR. Aquesta jugada hagués canviat el desenllaç per als de Zidane.





L'equip merengue va transmetre tristesa i incapacitat quan va arribar el 2-0, obra també de l'argentí Di María. El 'fideu' va connectar un xut amb l'esquerra des de la frontal de l'àrea i va sentenciar al seu rival sense cap temor a celebrar el seu doblet malgrat la seva passat blanc. A partir d'aquí, el Reial Madrid va ser només Benzema.





I ni la presència de l'ariet francès -el segur més fiable en els últims temps- va poder equilibrar la balança. També va marcar en una jugada anul·lada per clar fora de joc de Lucas Vázquez. El PSG, per la seva banda, va buscar el tercer per no despertar a la bèstia. El dubte és si la bèstia és la que era fa dues temporades quan Zidane no havia anunciat el seu adéu.





LES DERROTES SENSE RAMOS





A deu minuts per al final va arribar un altre cop de cap de Benzema, que tampoc va agafar porteria. Keylor Navas no va haver de parar un sol pilota del Reial Madrid en tot el partit, un clar símptoma del que va ser el conjunt blanc, que segueix patint cada vegada que falta Sergio Ramos. La seva absència en els cinc últims partits es va saldar amb cinc derrotes.





A sobre, el PSG no va aixecar el peu de l'accelerador i va sentenciar amb el tercer en un contraatac. Una altra vegada Bernat va protagonitzar la construcció de la jugada i Meunier va ser qui va picar a Courtois i el Reial Madrid en un partit per oblidar abans de visitar el Sevilla de Lopetegui aquest diumenge. Aquesta temporada ja se li està fent llarga i només acaba de començar.