Endesa ofereix bicicletes i patinets elèctrics als seus empleats

Endesa es va a sumar a la Setmana Europea de la Mobilitat, que es desenvolupa entre el 16 i el 22 de setembre i per a la qual Comissió Europea ha establert com a lema 'Camina amb nosaltres', amb la iniciativa 'Mobilitat a 2 rodes ', que suposa oferir de forma gratuïta als empleats un pool de bicicletes i patinets elèctrics a les principals seus per les seves gestions laborals, personals o desplaçaments entre el domicili i el centre de treball.









Els empleats d'Endesa a Sevilla són els que més quilòmetres fan amb bicicleta de tota la companyia, ha informat la companyia a través d'un comunicat. El 13% dels treballadors d'aquesta seu opta per aquest mitjà de transport. Per fomentar aquest hàbit, els empleats compten a Sevilla amb un pool de 5 bicicletes elèctriques d'ús gratuït i prop de 100 bicicleters per a les dues rodes "tradicionals".





La Setmana Europea de la Mobilitat pretén sensibilitzar sobre les conseqüències negatives que té l'ús irracional del cotxe a la ciutat i els beneficis de l'ús de modes de transport més sostenibles com el transport públic, la bicicleta i els viatges a peu.





En l'últim any els usuaris de bicicleta elèctrica s'han realitzat prop de 7.000 quilòmetres que, units a la mitjana de 8.000 quilòmetres que es realitzen amb els 4 cotxes elèctrics de car sharing a disposició dels empleats, han permès evitar l'emissió de prop de 3 tones de CO2 a l'atmosfera.







Per poder utilitzar el servei de bicicletes elèctriques s'ha creat una aplicació digital a través de la qual es pot sol·licitar el seu ús i gestionar de forma senzilla les reserves i cancel·lacions. Actualment, han descarregat l'aplicació 583 empleats, dels quals 362 ja han utilitzat a Sevilla aquest transport.





Totes les bicicletes i els patinets que es troben en altres seus són plegables, per facilitar el seu transport i emmagatzematge a casa, i inclouen un carregador de bateria perquè els empleats puguin recarregar durant el temps de servei.





El servei ofereix també una pòlissa d'assegurança amb cobertura de responsabilitat civil i assistència a l'usuari en cas d'accident o avaria a la carretera o robatori. A més, vénen amb casc de seguretat, un element indispensable en l'ús d'aquests serveis de mobilitat.





Fins al moment, el servei es troba disponible a disposició dels empleats de les seus d'Endesa, a més de a Sevilla, Madrid, Barcelona, i Saragossa, i la previsió és estendre el servei a altres edificis.





Endesa ha volgut anar un pas més enllà i ha ofert a l'usuari la possibilitat d'adquirir la bicicleta o el patinet elèctric després de l'experiència amb el servei de lloguer. Per a això ofereix la seva gamma de vehicles amb descomptes a través de Twenergy i Mobeo.