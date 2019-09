Endesa espera que les converses o negociacions que s'obrin amb administracions catalanes abastin propostes concretes, per avançar en continguts i punts de vista i aconseguir un conveni "sòlid", amb el qual abordar el més aviat possible el tema del deute generat per persones vulnerables que són clients de l'empresa.









Ho han explicat fonts de la companyia aquest dimecres, coincidint amb una reunió de 135 ajuntaments de Barcelona al costat de la Diputació, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l'Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC ) i entitats, que han acordat una postura unitària per abordar aquest conveni.





Sobre aquest esdeveniment, la companyia ha valorat que "qualsevol acció que serveixi per avançar cap a un futur conveni o acord, és més que benvinguda", i ha afegit que des de fa temps el que fan és promoure i proposar convenis.





"Fins ara no hem rebut cap proposta formal tancada d'un conveni", han observat, i han afegit que no els consta que cap ajuntament hagi pagat el deute acumulat amb l'empresa, després que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín , afirmés que algun petit municipi va pagar el deute en rebre la carta.





Sobre la missiva, la companyia ha considerat que hi ha hagut certa confusió sobre el seu contingut, i no plantejava futurs talls, sinó que "era una proposta constructiva" per assumir el 50% del deute 'motu proprio', i que esperen avançar cap a un acord entre tots els actors.





No s'han marcat una data, ja que diuen que és impossible de calcular: "Esperem que el més aviat possible" hagi converses i es trobi una solució.





NÚRIA MARÍN APUNTA A LA GENERALITAT





La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha defensat que sigui la Generalitat qui pagui a Endesa la part del deute de factures de persones vulnerables que s'acordi pagar, perquè es tracta de l'administració "màxima responsable i competent" en pobresa energètica dins de serveis socials.





El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimecres que la Generalitat ha aportat 26 milions d'euros en els últims quatre anys per a les famílies vulnerables que no poden fer front al pagament de la llum, i en ser preguntada per aquesta qüestió, Marín ha dit: "Això no és cert".





"El que s'han posat són recursos per a la pobresa en general, no exclusiva per a la pobresa energètica", ha assenyalat l'alcaldessa.