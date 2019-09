Urdangarin ajudarà en l'àrea de psicomotricitat del Hogar Don Orione

Iñaki Urdangarin ha estat rebut aquest dijous com "el guapet alt" pels usuaris del centre d'ajuda a discapacitats del Hogar Don Orione de Pozuelo d'Alarcón (Madrid) i en queda destinat a l'àrea de psicomotricitat.





El marit de la infanta Cristina donarà suport a un tècnic, vestirà la samarreta comú dels voluntaris del centre i, en principi, té llibertat de moviments, podent rebre visites.









Els detalls els ha ofert el director de la institució, Paco Sánchez, en declaracions als mitjans durant el primer dia d'Urdangarin com a voluntari, on ha seguit el protocol de ser entrevistat per la direcció i conèixer les instal·lacions.





Segons Paco Sánchez, Urdangarin s'ha mostrat agraït i ha rigut amb algun dels comentaris dels interns. També ha rebut el kit de voluntari i s'ha posat la samarreta de la llar religiosa, a més de la seva identificació que, com la de la resta del personal, té una vinyeta de Forges elogiant la feina dels voluntaris.





"NO ESTÀ 'CACHAS'"





Urdangarin estarà cinc o sis hores al centre dos dies a la setmana, ja que el jutge l'autoritza a estar un màxim de vuit hores per jornada i ha de viatjar des de la presó de Brieva. El director del centre ha respost a tota mena de preguntes, entre elles sobre la seva opinió sobre l'estat físic del marit de la infanta Cristina. "No està 'cachas', s'ha tret la camisa i s'ha posat la samarreta davant meu", ha dit.





Paco Sánchez ha afegit que desconeix fins quan estarà en el centre Iñaki Urdangarin i que ell personalment està "alliberat" d'haver d'informar per escrit a Institucions Penitenciàries sobre l'evolució del que és des d'avui un voluntari "psicomotricista".





També ha negat vinculacions directes del centre amb la Reina Sofia o la Casa Reial i s'ha esforçat a explicar que el dia a dia seu serà igual que la de la resta de voluntaris: "Si ha d'entrar i sortir del centre, ho farà com el resta".





Urdangarin, segons el seu relat, ha donat en diverses ocasions les gràcies per l'"oportunitat" brindada des de la llar religiosa. També han acordat que es tutegessin i que el cunyat del Rei serà anomenat Iñaki tot i que en el seu DNI consta que el seu nom és Ignasi.





Urdangarin ha abandonat per primera vegada cap a les 9.00 hores en un cotxe la presó de Brieva (Àvila) on va ingressar el 19 de juny de 2018 per complir una condemna de cinc anys i deu mesos. Alguna cosa després d'una hora ha arribat a la llar religiosa de Pozuelo d'Alarcón (Madrid), al qual ha accedit per la porta principal després de saludar breument a la premsa, després de baixar del seient del darrere del vehicle.





El marit de la infanta Cristina vestia camisa blava i sabatilles esportives i portava una bandolera de color fosc. En el trajecte en cotxe anava acompanyat per dues persones més en el que és el seu primer dia de permís després de 15 mesos ingressat a la presó de dones de Brieva, on ocupa un mòdul on no té contacte amb altres reclusos.