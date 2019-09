Desenvolupen un algoritme per identificar candidats en estudis de prevenció d'Alzheimer

Un equip del BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC), el centre d'investigació de la Fundació Pasqual Maragall, ha desenvolupat un algoritme d'intel·ligència artificial que, a partir d'imatges de ressonància magnètica, facilita la identificació de persones candidates a estudis de prevenció d'Alzheimer.









El projecte ha estat un dels 21 seleccionats al programa CaixaImpulse de La Caixa, que compta amb la col·laboració de Caixa Capital Risc i EIT Health, han informat aquest dijous en un comunicat La Caixa i la Fundació Pasqual Maragall.





"El projecte preveu realitzar una prova de concepte en un entorn del món real i ens permetrà estudiar quin valor pot tenir la nostra tecnologia per a la societat", ha explicat el cap del grup de Neuroimatge del BBRC, Juan Domingo Gispert.





Aquesta prova de concepte es farà a partir de dades recollides de la cohort Alfa+, que està formada per participants de l'Estudi Alfa, impulsat per La Caixa.





El nou algoritme desenvolupat per l'equip de Gispert fa servir la intel·ligència artificial per identificar persones amb nivells anòmals de beta amiloide, a partir d'una ressonància magnètica del cervell, una tècnica menys invasiva que les proves estàndard --punció lumbar i tomografia per emissió de positrons--.





Gispert ha assegurat que aquesta tecnologia permet identificar "quines persones necessiten realment les proves estàndard, que es realitzen després de la ressonància, i en quins casos es poden evitar", així com quines persones es poden beneficiar d'assaigs clínics de prevenció de forma més rendible.





L'ús d'aquesta metodologia permetrà reduir un 67% de les proves selectives innecessàries i fins a un 50% els costos de reclutament de persones per aquests estudis.