El jurat declara Ana Julia Quezada culpable de l'assassinat del nen Gabriel

Ana Julia Quezada va assassinar amb traïdoria al nen de vuit anys Gabriel Cruz, fill de la seva exparella sentimental, el 27 de febrer de 2018 en la finca familiar de Rodalquilar (Níjar, Almeria), després de "llançar-ho contra el sòl o paret" de l'habitació del mas "de forma intencionada i sobtada" i que ho va fer conscient de la seva "superioritat" per diferència d'edat i per complexió.





Així ho ha determinat el jurat popular que ha deliberat sobre les proves presentades contra ella en el transcurs de la vista oral celebrada en l'Audiència Provincial en la qual ha estimat acreditat també que Gabriel, qui "confiava" en l'acusada per ser una persona "íntimament lligada" al seu entorn familiar, "no va tenir possibilitat de defensar-se ni de reaccionar", la qual cosa aboca a Quezada a la presó permanent revisable, tal com sol·licita la Fiscalia.





En presència d'Ángel Cruz i Patricia Ramírez, pares del menor, i en audiència pública, les set dones i dos homes que integren el jurat han considerat provat per unanimitat que, d'acord amb els forenses de l'Institut de Medicina Legal (IML) que van practicar l'autòpsia, "després de l'impacte" l'acusada "va procedir amb les seves pròpies mans" a l'oclusió dels orificis respiratoris "amb força, fins a vèncer la seva resistència i provocar la seva defunció" per asfíxia mecànica per sufocació.









El jurat popular ha descartat que Ana Julia Quezada, tal com ha mantingut l'acusació particular exercida pels progenitors, augmentés de manera deliberada i inhumana el sofriment del nen en donar-li mort i rebutja que hi hagi proves que recolzin que li donés "cops, deixant-lo atordit" entre 45 i 90 minuts per a després "tapar-li la boca i el nas fins a portar-li a la mort".





La jutge ha iniciat l'audiència pública gairebé a les set de la tarda d'aquest dijous preguntant al jurat si ja tenia veredicte. Després de romandre vint-i-sis hores i mitja incomunicats, els membres del jurat --7 dones i 2 homes-- han emès el seu veredicte relatant punt punt el seu suport o rebuig als fets presentats pel tribunal.





ES VA PREVALER DE LA SEVA SUPERIORITAT FÍSICA





Sobre la traïdoria, el jurat popular indica que els forenses van confirmar l'existència d'una "superioritat física" respecte del nen, que pesava 24 quilos i mitjana 1,30 metres i que la mateixa Ana Julia Quezada "va admetre" en judici que el nen va accedir a marxar-se a la finca de Rodalquilar amb ella el dia en què es va produir el crim perquè era una persona "de la seva confiança".





A més de la convivència i la prevalença, el veredicte recull provat que va triar un lloc "allunyat i deshabitat, a diversos quilòmetres del nucli urbà i a uns cinc quilòmetres de la casa de la seva àvia" perquè així ho van manifestar testimonis de la UCO de la Guàrdia Civil i es revela en el "reportatge fotogràfic" que va realitzar un agent, qui també va declarar en judici en aquest sentit.





L'informe forense ha estat determinant, així mateix, per al jurat popular hagi acordat per unanimitat com acreditat que Gabriel Cruz va morir com a "conseqüència de l'oclusió dels orificis respiratoris per asfíxia mecànica per sufocació".





REBUTGEN L'INDULT





El jurat, que s'ha oposat a la concessió de qualsevol tipus d'indult o suspensió de pena, ha donat per provat va tenir la intenció de "distreure l'atenció en la cerca del nen", per al que "va col·locar una samarreta de Gabriel" en Les Negres per a dirigir les sospites cap a la seva exparella. Vuit dies més tard, va acudir a la finca de Rodalquilar, desenterrar el cos i ficar-lo en el cotxe per a traslladar-lo a Vícar, de manera que durant l'operació li dirigia insults al cadàver.





Amb aquestes actuacions, que segons el jurat han quedat acreditades pels testimoniatges de la Guàrdia Civil i dels familiars que van estar presents durant la cerca, en la qual va tractar de tenir una "gran protagonisme", Quezada va encoratjar "falses esperances" en els pares de Gabriel i van afegir "més sofriment" sense que les seves capacitats es veiessin minvades per la ingesta de medicació, ja que encara que posseïa pastilles, no han trobat proves que Quezada les consumís