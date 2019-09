Ana Julia Quezada va fer servir una "violència intensa i extensa" sobre Gabriel Cruz

El perit metge que signa l'informe aportat a la causa amb el qual es vol acreditar que Ana Julia Quezada es va acarnissar amb el nen de vuit anys Gabriel Cruz ha traslladat que la processada va emprar una "violència intensa i extensa" contra ell en llevar-li la vida aquella tarda del 27 de febrer de 2018 a la finca familiar de Rodalquilar (Níjar, Almeria).









"Hem aportat proves i evidències d'una violència intensa i extensa", ha dit als mitjans de comunicació el metge internista del SAS Nicasio Marín a les portes del Palau de Justícia de Almeria una vegada ha conclòs el seu pericial, celebrada a porta tancada per decisió de la magistrada-presidenta del tribunal de jurat, Alejandra Dodero.





Marín, que abans de comparèixer davant els mitjans ha estat requerit per un dels advocats de l'acusació particular, ha assegurat que el mecanisme de mort que descriuen en el seu informe els dos forenses de l'Institut de Medicina Legal (IML) d'Almeria "és, probablement, una banalització" de com va morir el menor que no és "ni raonable ni lògica".





"La simplificació del mecanisme de tapar nas i boca és probablement una banalització", ha afirmat per afegir que, al seu parer, aquest extrem "sí produeix una victimització addicional". "Això sí que causa una victimització a la pobra mare", ha traslladat en al·lusió a Patricia Ramírez, de la banda ha presentat l'informe.





Marín ha indicat que les dades aportades a les set dones i els dos homes que han de dirimir la culpabilitat o no culpabilitat de Quezada del delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament -com demana l'acusació particular- són el "cor de l'assumpte" i ha indicat que el que va passar aquella tarda a la finca de Rodalquilar són "fets terribles i d'una crueltat abans vista".