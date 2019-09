Ana Julia Quezada tenia terra a les mans quan va ser detinguda

Els agents de la Guàrdia Civil que van realitzar el seguiment i detenció d'Ana Julia Quezada han relatat aquest dijous davant del tribunal en la seva doble condició de testimonis i perits que l'acusada tenia terra a les mans quan va arribar a Vícar en el seu vehicle amb el cos del nen Gabriel Cruz al maleter i que no posseïa medicaments al seu domicili, el que qüestiona la tesi de l'autora confessa del crim que volia suïcidar-se.









Segons el testimoni policial, Ana Julia va obrir el maleter per ordre dels agents, moment en què van apreciar que "tenia terra a les mans" i en la "dessuadora" a conseqüència d'haver desenterrat el cadàver. "El primer que va dir quan se li va aturar, quan se li van llegir els drets, va dir 'molt bé', però tot seguit quan se li va anar aturar dir: 'Ángel, t'estimo molt, estimo en Gabriel i el meu gos està dins", ha explicat l'agent.





Així mateix, juntament amb el seu company, ha descrit el reportatge fotogràfic que es va realitzar de l'acusada el dia 11 de març des que va arribar a la finca de Rodalquilar, on la hi va captar a 400 metres de distància mentre treia el cadàver del safareig, l'embolicava en una manta i l'introduïa amb dificultat al maleter. "El cos se li escorre i és quan ho veiem bé", han assenyalat.





A partir de llavors és quan l'acusada va iniciar un itinerari "il·lògic" cap a Vícar fins que va ser interceptada abans que entrés al garatge de l'habitatge de Quezada. "Es deté el cotxe, s'indica que pari el motor i llavors frena i se li indica que obri el maleter, amb la qual cosa confirma que aquí hi ha el nen".





Els agents han reiterat l'absència de medicaments en l'habitatge de Vícar i s'han adonat a preguntes de la Fiscalia que en el cotxe amb prou feines es van trobar quatre blísters de diferents tipus de tranquil·litzants i una recepta mèdica, el que ha debilitat la tesi de Quezada que tenia intenció de matar-se mitjançant la ingesta de pastilles en arribar al seu domicili, on no es van trobar medicaments de cap classe.





De la mateixa manera, han ratificat la transcripció de les gravacions captades a l'interior del vehicle de l'acusada, en la qual poc després de les 11,00 hores es deia a si mateixa: "He d'emportar-me'l d'aquí" i "s'autoconsolaba" dient-li "tranquil·la, Anna, no aniràs a la presó".





El comandant Montero, integrant de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, ha traslladat al jurat popular, per la seva banda, que en la investigació desenvolupada arran de la desaparició i posterior mort violenta del nen de vuit anys Gabriel Cruz cada dia "que passava era una llosa de realitat", i alhora ha destacat que va ser "molt, molt, molt dura", ja que, segons ha subratllat, "mai es va arribar a plantejar que fos un homicidi" perquè estudiaven un "segrest".





"Va ser molt intensa i crec que no hem tingut un període tan prolongat de temps amb dies que no acabaven mai, torns de 24 hores. Va ser molt, molt, molt dur, amb mil informacions de tot tipus que hem hagut d'analitzar", ha dit a preguntes de la fiscal Elena Fernández, davant qui ha insistit que "si s'hagués plantejat un homicidi des del principi no s'haguessin dedicat al cas tantíssims recursos".





En aquesta línia, ha assenyalat que, des d'un primer moment, es va descartar que Gabriel s'hagués "perdut" i es va plantejar com una desaparició "molt greu" a causa de la seva edat, vuit anys. "Quedava palès que havíem de pensar en la possibilitat d'un segrest, de manera que a poques investigacions se'ls ha destinat tants recursos, deixant d'investigar altres coses i destinant els millors especialistes en totes les tipologies necessàries".





El comandant Montero ha descrit com van ser els dies en què "buscaven una trucada, aquest contacte amb la persona que pogués tenir retingut al nen perquè no hi havia res que ens digués que era mort". "Però mai va arribar", ha rematat per reiterar, en la mateixa línia que anteriors testificals d'agents implicats en la investigació, que va ser després de l'actuació d'Ana Julia Quezada durant els dies 2 i 3 de març quan es "focalitza en ella".