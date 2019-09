Banc Santander tanca aquest divendres 176 oficines per l'ERO

Banco Santander tancarà aquest divendres 176 oficines en el marc de l'execució de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que emprendrà l'entitat i que contempla la clausura d'un total de 1.150 sucursals.









D'aquesta manera, segons el calendari marcat pel Santander, després d'haver fet fora el tancament en 86 oficines fa dues setmanes, aquest divendres 20 de setembre es portarà a terme la clausura de 176 sucursals, a la qual seguiran 164 el 4 d'octubre i 175 més el dia 18 del mes que ve.





En aquesta nova tanda, Santander tancarà 32 oficines a Castella i Lleó, 26 a Catalunya i Galícia, respectivament; 21 a Andalusia, 18 a Madrid i 17 a València i Múrcia. Alhora, es veuran afectades 11 sucursals a Aragó, Navarra i la Rioja, set a les Balears i quatre en País Basc.





Aquest divendres també baixaran persiana tres oficines a cadascuna de les regions de Canàries, Cantàbria i Astúries i Castella La-Manxa, mentre que seran quatre les sucursals que es clausuraran a Extremadura.





El passat 6 de setembre, el banc presidit per Ana Botín ja va tancar 12 oficines ubicades a Madrid, altres 12 repartides entre Comunitat Valenciana i Múrcia, onze es a Andalusia, nou a Balears i vuit a Catalunya.





Així mateix, en el territori que ocupen les regions d'Aragó, Navarra, la Rioja, Galícia i Castella i Lleó es van tancar set oficines, respectivament.





Cinc oficines situades entre Astúries i Cantàbria van tancar, així com quatre a País Basc, dos a Canàries, una a Castella La-Manxa i una altra a Extremadura.





El banc va comunicar que començaria a executar aquest pla després que finalitzés el procés d'integració tecnològica de les sucursals de Banc Popular al grup, el que va tenir lloc el passat mes de juliol.





En qualsevol cas, l'entitat va dur a terme el tancament de 116 oficines en els mesos de maig i juny, però en aquest cas es va tractar de sucursals que es van tancar en territoris pilot o perquè el seu negoci era limitat i es van traspassar a agents col·laboradors, segons les fonts consultades.





Sumant tots els tancaments anunciats i executats, encara estaria pendent la clausura de 433 oficines més, que haurà d'executar abans que finalitzi l'any 2019.





3.223 LLOCS DE TREBALL EXTINTS





Banco Santander i la representació sindical van signar el passat mes de juny un ERO que preveu el tancament de 1.150 oficines, l'extinció de 3.223 llocs de treball i prejubilacions des dels 55 anys amb entre el 75% i el 80% del sou, en funció de l'edat.





El termini d'adscripcions s'estructura en tres col·lectius. Santander encara no ha facilitat xifres sobre les adhesions, però els sindicats calculen que unes 2.000 persones han signat ja la seva adhesió a l'ERO.





Per a serveis centrals, centre corporatiu i estructures intermediàries el termini d'adscripció va finalitzar el 19 de juliol i es va executar aquest mateix mes.





En el cas de xarxa comercial, la data límit per adscriure és el 15 de novembre i la d'execució fins al 31 de desembre, mentre que per a les àrees de recursos humans, control de xarxa, unitat d'atenció minorista i riscos la data límit per adherir és el 31 de gener de l'any que ve, amb una data d'execució del 31 de març de 2020.





LES CONDICIONS





Per cobrir les extincions, Santander oferia als empleats d'entre 55 i 61 anys prejubilar amb el 80% del salari pensionable o amb el 75% més el 60% del complement voluntari, mentre que als més grans de 62 anys se'ls ha d'abonar l'equivalent a 20 dies per any treballat, amb el límit d'una anualitat, i sense primeres.





El col·lectiu d'entre 50 i 54 anys podrà deixar l'entitat amb el 60% del salari pensionable de sis anualitats i un límit màxim de 380.000 euros, sense descompte per desocupació i amb un conveni especial amb la Seguretat Social fins els 63 anys, actualitzable fins un màxim del 3%.





A aquest grup també donarà primes per voluntarietat de 2.000 euros per cada trienni complet treballat, una cosina addicional d'entre 5.000 i 30.000 euros en funció de la seva antiguitat i una altra de 15.000 euros.





Quant als treballadors de 49 anys o menys, o els que tinguin una edat superior però no s'acumulin 15 anys d'antiguitat, les extincions vindran acompanyades d'una indemnització de 40 dies per any treballat, fins a un màxim de 24 mensualitats.





Aquest col·lectiu també tindrà primes de voluntarietat de 2.000 euros per cada trienni d'antiguitat i altres d'entre 5.000 i 30.000 euros en funció dels anys que porti al banc.