Després de guanyar l'Eibar fa pocs dies i aconseguir la seva primera victòria a la Lliga en el que portem de temporada, l'Espanyol s'enfronta aquesta nit a casa contra el Ferencváros hongarès, un rival que necessita derrotar per augmentar a 22 el seu rècord de partits europeus invicte.





Aquesta nit no volen trencar la seva ratxa. El davanter Facundo Ferreyra --lesionado en l'últim partit davant l'Eibar-- serà baixa, de manera que l'Espanyol hauria d'optar per les rotacions. El Ferencváros, per la seva banda, es presenta a Barcelona com a actual campió d'Hongria, el que li va permetre jugar les prèvies de la Champions.





D'aquí a un equip sense grans estrelles conegudes, la figura que més destaca és precisament el seu entrenador, Serhey Rebrov, exinternacional ucraïnès i exjugador del Dinamo Kíev.