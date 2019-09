El Senat ha publicat aquest dimecres el que li van costar els viatges dels senadors en l'últim trimestre del 2018, una informació que arriba amb diversos mesos de retard a causa de l'aturada pel procés electoral i que apunta un rècord des que la dada es dóna a conèixer: 1.030.594 euros. De mitjana, per senador, 3.874 euros d'octubre a desembre.









Les dades estaven pendents de publicació des del març, quan les Corts es van dissoldre per les eleccions generals d'abril, i s'han donat a conèixer precisament quan el Senat està a punt de tirar de nou el tancament per la repetició dels comicis el 10N.





La cambra alta paga del seu pressupost dels viatges que realitzen les seves senyories en cotxe particular o en transport públic entre la seva província i Madrid per al treball parlamentari, però també els que fan per activitats polítiques a qualsevol punt del país i els viatges oficials. Els senadors no necessiten autorització prèvia per comprar els bitllets, però els grups parlamentaris han d'avalar els desplaçaments, segons les normes de la Cambra.





La despesa total d'un trimestre es publica al trimestre següent amb més o menys puntualitat. A meitat de setembre, s'hauria de conèixer també la despesa de gener a juny però l'aturada per les eleccions ha anat retardant les dades, segons expliquen fonts de la institució.





Segons la informació consultada, els viatges al Senat per treballar en aquest període van costar 803.876 euros, la xifra més alta des que es publiquen aquestes dades en 2014. L'activitat parlamentària es va multiplicar en aquest trimestre entre comissions i plens, l'últim dels quals es va celebrar el 27 de desembre per debatre els objectius d'estabilitat pressupostària.





Els altres dos tipus de viatges que paga el Senat van suposar una despesa similar al registrat altres vegades: els desplaçaments per activitats polítiques van costar 67.761 euros i els viatges oficials, 2.219 euros.





La suma ascendeix a 873.857 euros, però la facturació total que va pagar el Senat va ser d'1,03 milions d'euros, quantitat que inclou les despeses de gestió, les cancel·lacions i canvis de bitllets i els bitllets emesos pendents d'utilització. Dividit pels 266 parlamentaris amb escó llavors, cadascun va gastar de mitjana aquest trimestre 3.874 euros.





Fins l'any passat les xifres havien estat sempre més baixes. S'acosta a aquest trimestre la despesa d'abril a juny de 2018, quan el cost de tots els viatges realitzats va ser de 840.475 euros i la facturació total va pujar a 968.104 euros. S'aproxima també a aquestes xifres l'últim trimestre de 2017: el Senat va pagar 903.824 euros en total i els viatges efectuats van costar 806.287 euros.





La resta dels trimestres se situen força per sota. El que menys viatges va provocar va ser el de la repetició de les eleccions el 2016: d'abril a juny d'aquest any la despesa total no va arribar a 300.000 euros. És precisament el període que comença ara pels nous comicis de novembre.





PUBLICATS DES 2014





El Senat va decidir informar del cost total d'aquests viatges al novembre de 2014, després de la polèmica pels desplaçaments pagats entre 2009 i 2010 al popular José Antonio Monago a destins fora de la seva comunitat, Extremadura. El PP va explicar que tots van ser viatges de treball i el Tribunal Suprem va arxivar una denúncia al no veure delicte, tot i que va recomanar regular millor la qüestió per evitar confusions.





El Senat va decidir llavors donar publicitat a aquesta despesa, encara que només informa del total, no necessita quants viatges realitza cada senador, a quin destí ni amb quin cost, i deixa en mans de cada grup parlamentari la supervisió.





"Sens dubte és el mateix senador qui ha d'utilitzar de manera responsable els mitjans que la Cambra posa a la seva disposició", diu l'acord parlamentari pel qual es donen a conèixer aquestes dades, en el qual s'admet que els mecanismes de supervisió eviten " desviacions o abusos indesitjables".