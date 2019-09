Pedro Sánchez: "El Govern de coalició amb Iglesias només hauria durat uns mesos"

Pedro Sánchez surt a guanyar... però sense fer autocrítica. Aquest podria ser el resum de la primera entrevista que el president del Govern en funcions ha concedit després que fracassessin totes les negociacions per aconseguir una investidura reeixida.





Els espanyols tornarem a votar en unes eleccions generals --les quartes en quatre anys-- el proper 10 de novembre i tots els actors polítics s'estan posicionant de cara a la cita electoral. Sánchez vol presentar-se com un líder recolzat pels ciutadans que va intentar fins al final recollir suports a dreta i esquerra.









Si la investidura va fracassar, segons el candidat socialista, va ser perquè tant Podem com PP i Ciutadans no es van avenir a facilitar allò que el poble havia decidit: un Executiu del PSOE fort amb suports externs. "Comparteixo el tedi dels ciutadans", ha afirmat Sánchez. "Em preocupa la situació d'interinitat que viu el país. Tenim una oportunitat de votar de nou i que hi hagi una majoria més àmplia, a més que hi hagi un govern que faci front als reptes", ha continuat.





SI GOVERNÈS AMB PODEM, "NO DORMIRIA A LA NIT"





Després de comparar els resultats del PSOE amb els de Podem, PP i Ciutadans, Sánchez ha volgut treure de sobre qualsevol responsabilitat per la falta de pactes. "Per aconseguir un govern progressista era necessari l'entesa amb Unides Podem, però el plantejament d'un govern amb Pablo Iglesias s'ha revelat impossible", s'ha lamentat Sánchez. Ha arribat a dir que si Podem formés part del govern, "no dormiria a la nit".





"Avui podria ser president del govern", diu Sánchez en el cas que hagués acceptat el govern de coalició, però "el ministre d'Hisenda" o un altre "seria algú sense experiència del cercle de Pablo Iglesias".





L'ÚNIC QUE ES SALVA DE LES CRÍTIQUES ÉS ERREJÓN





Quan se li ha preguntat a Pedro Sánchez si preferiria governar mirant a dreta o a esquerra, el líder socialista ha deixat clar que el PSOE és una "opció socialdemòcrata moderada", reafirmant que el seu soci preferent és Podem però que en qüestions d'Estat manté diferències amb la formació morada.





Antonio García Ferreras ha preguntat perquè no accepta a Pablo Iglesias en el govern i sí a Irene Montero, alguna cosa al que Sánchez no ha aconseguit donar una resposta coherent més enllà d'assegurar que la presència d'Iglesias hagués produït un Executiu "bicèfal".





Sobre Ciutadans, Sánchez tampoc s'ha estalviat atacs: ha afirmat que té un color "blau fosc gairebé negre" i que sempre que ha pogut ha intentat desnonar al PSOE de qualsevol institució pactant, si és necessari, amb l'extrema dreta. Per tot això, Sánchez ha titllat de "ciència-ficció" la idea de pactar un govern amb Albert Rivera.





L'únic que ha estat piropejat per Sánchez ha estat Errejón: "em sembla que ha dit coses positives i esperançadores". Prenguin nota.