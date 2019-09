El pregó de Carmena obre les festes de la Mercè

La festa major de Barcelona, la Mercè, comença aquest divendres amb el pregó de l'exalcaldessa de Madrid, Manuel Carmena, que marca el punt d'inici d'un programa festiu que inclourà centenars d'activitats que s'allargaran fins dimarts.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, presideix el pregó, que se celebra poc abans que tingui lloc un alternatiu -com ha passat en edicions anteriors-, que s'oferirà a la rambla Catalunya amb la Gran Via per recordar la concentració davant de la Conselleria d'Economia de fa dos anys, on poc abans hi haurà una concentració convocada per Òmnium.





La festa de la capital catalana oferirà més d'un centenar de concerts de grups de 16 països en 11 espais diferents, repartits entre el Barcelona Acció Musical (BAM), el BAM Cultura Viva i el Música Mercè, que proposen artistes i grups d'estils i trajectòries diverses.





La Mercè, que comptarà amb tres estands antimasclistes durant concerts nocturns, té com a ciutat convidada a Beirut, pel que ha programat aquest any a diversos artistes i actuacions provinents de la capital libanesa, que se sumaran a altres desenes d'espectacles d'arts escènics que se celebraran a la ciutat.





L'Ajuntament ha impulsat activitats per promoure adopcions d'animals, durant unes festes que inclouran activitats tradicionals i també d'innovació, repartides en espais de diversos districtes, com el Parc de la Trinitat (Sant Andreu), la Ciutadella (Ciutat Vella), al Fòrum (Sant Martí) i l'avinguda Reina Maria Cristina (Sants-Montjuïc), entre d'altres.





La missa per la Mercè i la tradicional comitiva que celebren després fins a l'Ajuntament representants del consistori i altres institucions -habitualment van tant l'alcaldessa com el president del Govern a la comitiva- se celebra el dimarts, dia en què es tanca la festa amb el habitual Piromusical a l'avinguda Maria Cristina.





El cartell d'aquest any, dissenyat per la il·lustradora Maria Corte, mostra a una dona de pell negra amb els ulls tancats i amb elements amb alguns característics de Barcelona al seu voltant i en el pèl: instruments musicals, la mar, arbres i el vaixell Open Arms figuren entre ells.