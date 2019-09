Les empreses víctimes del tsunami independentista se senten abandonades per la Cambra de Comerç

Les empreses atacades pel moviment Tsunami Democràtic se senten desemparades i consideren que la Cambra de Comerç de Barcelona no els dóna suport.









Si bé en públic eviten fer comentaris per no avivar la polèmica, en privat reconeixen que veuen inacció per part de la Cambra de Comerç.





La plataforma independentista acusa diverses grans empreses de "repressió" i ha col·locat diversos cartells a les sucursals.





Així, entre les firmes que el Tsunami considera contràries al procés i que no han ajudat al sobiranisme, figuren Zara, Movistar, CaixaBank, Santander i BBVA.





Des de la patronal Foment del Treball sí que han emprès accions legals contra la campanya de l'Assemblea Nacional Catalana, que des 2018 va realitzar activitats diverses com promoure el denominat 'consum selectiu' de productes, que en realitat és un boicot a empreses que no s'han pronunciat a favor de procés.