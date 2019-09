Els últims resultats que s'han anunciat després dels comicis parlamentaris que es van celebrar aquest dimarts, que la Comissió Electora considera "gairebé definitius", mantenen la coalició Blau i Blanc de Benny Gantz dos escons per sobre del Likud del primer ministre en funcions, Benjamin Netanyahu.





La Comissió Electoral Central ha difós l'últim balanç aquest divendres a la matinada, i ha aclarit que no poden considerar-se dades tancades perquè encara han de ser presentades davant del president israelià, Reuven Rivlin. La publicació final està prevista per al 25 de setembre.





Quan falta el recompte de 14 col·legis electorals i una segona anàlisi de 2.000 centres, les autoritats concedeixen a Blau i Blanc 1,1 milions de vots i 33 escons. El Likud figura a tot just 37.000 vots de distància, però la dada es tradueix en dos escons menys, segons 'The Jerusalem Post'.





Gantz ha anunciat que mirarà de formar un "govern d'unitat liberal" sota el seu lideratge i ha defensat el seu dret a liderar les futures converses, en les quals de moment no inclou Netanyahu, que preferiria una coalició més dretana. El primer ministre, per la seva banda, ha subratllat que Israel "necessita un govern d'unitat tan ampli com sigui possible".