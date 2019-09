Milers d'estudiants es manifesten contra el canvi climàtic

Milers d'estudiants han sortit aquest divendres per iniciar una vaga mundial que exigeix que els líders mundials que es reuneixen per una Cimera d'Acció Climàtica de l'ONU adoptin mesures urgents per aturar una catàstrofe ambiental.





"Deixeu de negar que la Terra s'està morint", deia un rètol que portava un estudiant que protestava a Sydney, mentre la majoria de xarxes socials mostren estudiants reunits arreu del país.









Aquest divendres es preveuen protestes semblants, inspirades per l'activista sueca de 16 anys Greta Thunberg, a prop de 150 països. L'objectiu és que els estudiants i altres persones d'arreu del món parlin amb una sola veu sobre els efectes imminents del canvi climàtic.





La vaga acabarà a Nova York quan Thunberg, qui ha estat nominada a un premi Nobel pel seu activisme climàtic, encapçalarà una marxa a la casa de la seu de les Nacions Unides.





La cimera de l'ONU reuneix líders mundials per discutir estratègies de mitigació del canvi climàtic, com la transició a fonts d'energia renovables a partir de combustibles fòssils.





L'escalfament global causat pels gasos d'efecte hivernacle que atrapen la calor en cremar combustibles fòssils ja ha provocat sequeres i onades de calor, ha elevat el nivell del mar i ha provocat inundacions, segons els científics.